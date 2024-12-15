識富天使會7年投資54新創 2025年聚焦3領域

專注天使投資階段的識富天使會本周舉行7周年年會，識富天使會執行長陳怡蓉表示，2025年將更聚焦國際布局，特別是在日本、東南亞與北美市場。「我們希望透過全球化合作模式，為台灣新創團隊開創更大的國際舞台」，而今年識富投資的鍇睿國際也已登錄興櫃。

識富天使會成立於2017年，目前累計串聯近500位企業家、二代接班人及高階經理人。陳怡蓉表示，2018年起識富天使會已經投資54家新創，今年這些團隊存活率94%，年營業額累計36億元，未來會持續關注三產業：商用軟體、科技創新、新世代消費。

識富天使會聯合創始人黃冠華是老牌紡織企業「旭榮集團」執行董事，他指出，「天使投資需要熱情，但更需要理性與策略。未來將透過高階眾籌、小額多投以及陪跑機制，助力新創團隊邁向成功。同時，也期望串聯更多國內外企業和創投夥伴，共同打造具有國際競爭力的創業生態圈。」

七周年年會當天也舉行Demo Day，共有3組新創團隊發表，包括智慧方案Intellicon Solutions將人工智慧融入企業日常運作，呈現創新解決方案；樂恩仕開發創意文具與生活品牌，結合設計感與實用性；鍇睿國際今年剛成功登錄興櫃，專注電競、拳賽的創新商業模式。雖然識富擔任許多新創天使投資人，但也有新創邁向B輪甚至更成熟的上市櫃之路。

識富目前也投資麻布數據科技集團旗下的引客數據，該公司透過結合Meta廣告機制與即時購買資訊，大幅提升全通路銷售效能；另外的配客嘉切入科技業「循環經濟」合作商機；尚仁蔬果專注農業升級、導入智慧管理；飛立威光能聚焦太陽能技術與能源永續發展；格帝集團則專注品牌整合與創意影視領域。