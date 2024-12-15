叛將偷資料搶生意！創業第一年慘賠上億 「全球十大AI晶片巨頭」耐能如何翻身？

耐能智慧如今已是全球10大AI晶片巨頭，執行長劉峻誠回首創業路，第一次遭遇到經營危機竟然是創業頭一年，他當時在前線衝業務，但聘請的高管卻在美國辦公室把研發資料偷走，策動員工離職，等他回公司時只剩兩名員工，還被客戶求償上億台幣賠償金，距離破產就只差一線。

「當時不太懂怎麼管團隊，加上商場上蠻多陷阱不知道。」劉峻誠表示，2015年他拜訪競爭對手談合作，對方沒有NPU產品，一位對方高階經理人說，耐能很不錯，但不懂管理，他可以來幫忙，沒想到這位高管加入後趁隙把公司弄得亂七八糟，帶走公司資料並鼓動一批同事去新公司跟耐能打對台。

劉峻誠表示，對方把公司電腦都拿走至今沒還，還到處跟客戶造謠，希望耐能倒閉，很多員工因聽信而誤會離職，既有合作專案因人跑光無法繼續，客戶氣得向耐能追責求償350萬美元，他瞬間負債上億台幣。

「公司賠這個錢一定倒掉。」劉峻誠趕回公司發現情勢不妙，人走光、東西被偷、還被追債，狀況直墜谷底，他坦言壓力大到一整個星期睡不著，最後因為一週下來睡不到2~3小時，虛弱地被送到急診室，「債主狠到打電話落話：幾號不還錢要擄人斷手斷腳！」他回憶。

救命電話來了卻不敢接單 反而因此更受賞識

當劉峻誠躺在急診室病床上看不見希望時，接到一通救命電話，是格力電器董事長董明珠，她並不知道耐能發生變故，打來問是否有機會談合作。

原來，劉峻誠2015年應第一個客戶騰訊之邀，去拍真人實境秀《我是創始人》，當時參加的成員多為知名企業家，董明珠也參加節目拍攝，跟劉峻誠長達2~3個月拍攝期間朝夕相處，也聽了劉峻誠帶去的產品說明，對技術很有興趣，更認為劉峻誠做人很可靠，因此節目錄完主動談合作。

接到這根救命繩，一般人肯定馬上答應接單，但劉峻誠反而掙扎思考整晚，第二天打給董明珠說：「我其實非常想跟你合作，但我一定要老實告訴你，我公司快倒了，員工只剩兩個人。」這番坦白，反而讓董明珠更因他的誠實相信他。

劉峻誠沒想到董明珠知道原委後仍願意繼續合作，立刻坐著輪椅（因為還很虛弱）搭機飛去中國大陸談訂單，董明珠跟時任搜狗執行長的王小川也承諾，會趁赴美參展時，順道去耐能美國辦公室跟員工見面，擔保下單，讓員工有信心回來工作。

叛將被看破手腳後繼無力 耐能待人以誠獲貴人相挺

其實，當時劉峻誠還不夠完全明白公司發生什麼事，初期還以為是自己拍實境秀時間長，員工不諒解，對內賊打算另創公司搶生意，並不知情，直到劉峻誠近幾年碰到信任他的客戶透露，才知道來龍去脈。

而叛將的公司因開發產品後繼無力，程式碼無法修改，被客戶看破手腳並非原創，才知道誤會耐能了，轉而重啟跟耐能的合作。

董明珠跟王小川，成了劉峻誠創業路上的貴人，也讓劉峻誠有底氣一一打電話拜託員工回來上班，耐能人數回升至9人，為了補充人手，劉峻誠又在農曆年一一打電話給同學邀他們幫忙，附帶強調沒有薪水，這消息著實被老同學奚落一頓：我們沒這麼笨！上有老母下有妻小，還叫我們辭職去快倒的公司不拿錢工作。

老同學酸歸酸，附中班上22人，後來有5人加入耐能工作至今，其實劉峻誠在師大附中的班上同學感情都很好，知道他當時很慘，幾個死黨都放下高薪自願過來幫忙。

穿防護衣跑遍美國 「創業沒有簡單的」

有了訂單跟幫手，劉峻誠也順利向曾工作過的晨星半導體創辦人楊偉毅借350萬美元，把債務解決，團隊努力下，到2017年整年公司就開始賺錢，還把先前的欠款也通通還清。

2017年第一代晶片開發出，2019年，當耐能客戶將進入量產時，第二個大挑戰Covid-19又出現，劉峻誠回憶。當時疫苗還沒開發出來，他仍照舊到處飛，每到一個地方隔離完繼續跑，美國封城，他怕被傳染，硬著頭皮穿上全身防護衣開長途車，「因為不跑公司就會死。」他說。