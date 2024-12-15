高雄香蕉碼頭大變身 信驊科技率先宣布進駐設研發中心

國民黨議員白喬茵曾質疑高雄市府，為何要花1.86億元在駁二藝術特區改建「香蕉棚」，經發局長廖泰翔透露將設5G AIoT共享辦公室，未透露對接企業。經發局今天證實，全球第一大伺服器管理晶片供應商信驊科技將進駐香蕉碼頭設立研發中心，成為高雄先端技術發展的助力之一。

早年香蕉外銷日本為台灣賺進可觀外匯，高雄港3號碼頭是出口香蕉的專用倉庫，興建一棟雙層香蕉棚，後來更名為香蕉碼頭。近年河邊餐飲集團承租經營，因積欠租金及違反文資保存法，港務公司收回建物後閒置，市府租賃整修。

經發局指出，信驊科技今年5月與市府簽署MOU，20周年感恩餐會昨日移師高雄舉辦，高雄市長陳其邁也受邀參與，董事長林鴻明看好高雄半導體產業與投資環境，宣布將進駐高雄香蕉碼頭設立研發中心。

信驊研發中心將包含Cupola360全景影像技術產品應用展示中心，推動智慧城市遠端巡檢技術發展，以及擴建研發設計與測試驗證團隊，提升研發能力。

董事長林鴻明表示，信驊對高雄半導體產業與投資環境充滿信心，將借助高雄在地優秀IC設計與半導體技術人才，推動南台灣技術發展，強化產業競爭力。