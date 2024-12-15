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蘋果整合ChatGPT趨勢 法人看好聯發科、雙鴻等受惠

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
蘋果透過iOS更新，將OpenAI公司的人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT整合進自家裝置。(路透)
蘋果透過iOS更新，將OpenAI公司的人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT整合進自家裝置。(路透)

蘋果透過iOS更新，將OpenAI公司的人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT整合進自家裝置，用戶可透過Siri直接使用ChatGPT的服務；市場法人指出，蘋果此舉不僅有望激勵最新款iPhone銷售，也將帶動AI手機快速發展，包括聯發科（2454）、雙鴻（3324）等將受惠。

法人機構表示，以AI手機的定義上，以過往能夠運行Stable Diffusion和語言模型手機其算力在int-8精度下，NPU算力>30 TOPS為主，代表廠商為Samsung Galaxy S24系列產品，Apple iOS陣營先前尚未推出如AI影像、智能通話、智能搜索等相關應用，也並未搭載語言模型，反而積極沉潛，打造軟硬體結合革命性體驗。

以Apple自研晶片的效能而言，早已均具備AI加速性能，3nm M4晶片在神經網路運算方面，每秒已達38萬億次，已可為各類型AI應用加速。同時在iOS生態系強大輔助下，能夠為設備提供即時的AI體驗，但此時AI手機相關應用多屬初級階段，與其快速推出初步應用，Apple更選擇鑽研晶片、系統、軟體的進一步整合。

但手機龍頭Apple現今與ChatGPT的合作，預估有助於加速AI手機滲透率，生成式AI手機將從去年僅最高端機種的百萬台級別，2025年上升至3億台規模，2027年至12.3億台水準，涵蓋中高階手機，整體滲透率將從1%成長至四成水準。

以受惠廠商而言，主要集中在SoC、散熱、記憶體廠商，SoC受惠廠商主要以高通、聯發科、Apple為主；在記憶體部分，UFS 4.0快閃記憶體將成為標配，主要受惠廠商包含美光、Kioxia；散熱效率方面石墨烯、VC均熱板等高性能方案有望加速滲透，此方面主要受惠廠商包含雙鴻、尼得科超眾（6230）。

AI Apple 聯發科 雙鴻 高階手機

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