Google推出新型量子計算晶片 台積電、鴻海等有望受惠

Google公布最新的量子晶片Willow，可以在不到5分鐘的時間內，完成目前全球最強超級電腦需耗時10的25次方年的運算，可望翻轉AI新世代，引爆新一波大商機，其中，法人機構看好已投入研究的鴻海（2317）、台積電（2330）、廣達（2382）等，營運有望受惠。

國內大型法人機構表示，根據數據，全球196家量子新創公司中，尚未有台灣企業插旗，量子相關的基礎科學、運算技術研究投入亦少，台灣廠商尚未掌握最關鍵的量子位元技術，Google量子計算晶片據調研為自研晶片，最前沿的科技仍掌握在歐美廠商手中。

以技術而言，量子位元有疊加態並會透過糾纏相互影響，即單一量子須同時處於兩種物理狀態，且兩個量子間需形成聯結，使得兩個量子即使不處於同一個空間，卻可以即時互相影響，才能做為量子運算基本單元，量子可以是電子、離子或光子，只要能夠達到疊加和糾纏狀態就可以做為量子位元，量子位元的讀寫可透過微波、磁脈衝或雷射，目前主流的五種量子運算方式有矽自旋量子、離子阱、超導迴路、鑽石空位和拓樸量子。

分析師指出，量子的電路結構設計完全不同的邏輯，不能直接使用現有設計或模擬軟體，需重新開發。量子晶片在應用領域目前限縮在如密碼破解、最佳化問題、藥物研發等領域，與傳統晶片應用場域有所差異，難以大量商用化。

以台廠而言，多屬初期階段，相關投入研究企業包括鴻海、廣達、台積電等，未來有望營運受惠。