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聯發科首辦「教學創新AI DAY」 以生成式AI助力教育新未來

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聯發科技首辦「教學創新 AI DAY」， 以生成式 AI 助力教育新未來。圖/聯發科提供
聯發科技首辦「教學創新 AI DAY」， 以生成式 AI 助力教育新未來。圖/聯發科提供

聯發科教育基金會昨日首度舉辦為期兩天的「教學創新AI DAY」，匯集百名高國中小教師，分享生成式AI教學實戰案例，並邀請教育部、均一平台教育基金會、S4A 教師社群等教育夥伴，共同探討生成式AI在教學中的應用與未來趨勢。

聯發科技也以自家生成式AI服務平台「聯發科技達哥」加速AI教育發展，公益捐贈從國小到大學平台的使用帳號，將生成式AI實際帶入校園，落實科技向下扎根。

聯發科教育基金會董事張垂弘表示，生成式AI正在重塑各個領域，教育也將徹底改變面貌。結合企業的技術優勢加速校園接軌生成式AI，打造一個AI賦能的教育生態系，是聯發科的重要任務。

此次AI DAY是首度跨越學科界限，匯聚各領域教師，攜手探索生成式AI在教育現場的無限可能。由於觀察到現下AI工具研習眾多，真實在教室內、教學中如何導入生成式AI的實例探討較稀缺，聯發科技教育基金會因而發起並首辦「教學創新AI DAY」兩日活動，

第一天規劃分軌演講、與講師面對面諮詢、聽眾閃電講等多元議程，以鼓勵第一線教師多分享、多提問；同時，也邀請教育部資科司、均一平台教育基金會、S4A 教師社群分享教育部因材網生成式AI學習夥伴（e 度）、Jutor、OSEP 等政府或民間打造的生成式 AI 教學工具，一同支持第一線教師進行教學嘗試。第二天活動，則以「不會寫程式也可以！用AI開發自己的教學遊戲與工具」為題規劃實驗性工作坊，帶領第一線教師實際體驗AI，以降低程式撰寫門檻，並鼓勵老師以 AI Coding 實踐教師創意、提升生產力。

聯發科期望能藉由聯發科技達哥平台，讓AI工具持續提升下一代的實力，除公益捐贈給高國中小，亦捐贈給大專院校與教授，包含國立陽明交通大學，為了打造AI智慧校園，導入生成式AI服務平台聯發科技達哥，並應用於社團盃AI小秘書競賽；贈與生成式AI服務平台聯發科技達哥給台灣大學。

此外，聯發科也與台灣微軟合作推出「Microsoft x MediaTek DaVinci 教育雲」計畫，開放十所台灣大專院校申請帳號，持續推動生成式AI在教育中的應用，共同為下一代帶來無限可能。

AI 教育部 聯發科

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