信驊20周年慶 每人加發6萬元獎金並將進駐亞灣區香蕉碼頭設研發中心

全球最大遠端伺服器管理晶片製造商信驊科技昨日南下高雄歡慶20周年，會中董事長林鴻明宣布宣布決定進駐亞灣區香蕉碼頭設立研發中心。

信驊此次配合南部設立研發據點，特地選在高雄舉辦周年慶暨家庭日。林鴻明於晚宴致詞時，特地感謝所有一路走來陪伴信驊科技打拚的員工以及眷屬，並當場宣布每位同仁加發6萬元獎金，期盼大家再一同迎向下個20年，再創高峰〪。

高雄市長陳其邁亦受邀親臨晚會並上台致詞，他在致詞時感謝信驊看好高雄，未來信驊科技相關360度影像處理技術搭配亞灣驗證場域，並結合在地業者合作，在交通、觀光、災防、產業運營管理等領域將有更多元的智慧發展應用，助高雄於高科技發展之路不斷向前，更成為高雄智慧城市的重要夥伴。

信驊已於今年5月與高雄市政府簽訂南進高雄合作備忘錄，南下成立新營運據點，林鴻明也宣布確定進駐高雄市亞灣區北側的香蕉碼頭設立研發中心，作為南向拓展的基地〪除了規畫建立Cupola360全景影像技術產品應用展示中心以持續推動智慧城市遠端巡檢，也將在此擴建研發設計以及測試驗證團隊，以持續強化研發技術能力。

林鴻明表示，信驊科技過去長期在新竹深耕，也深感有責任幫助南北科技產業平衡發展，未來也將借重高雄在地優秀半導體及IC設計技術人才，推動信驊科技在南台灣的技術發展，持續強化產業競爭力。