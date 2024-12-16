快訊

台積電衝高20元 拉抬台股早盤漲逾200點

不甩反抗軍叫停！以色列閃電夜襲敘利亞 75次打擊摧毀軍事目標

超逼真新詐騙！假IG官方來信要求改密碼 3處可識別破綻

假訊息來勢洶洶 真AI能否逆風翻盤？大數據金志丞剖析三大觀點

DailyView網路溫度計／ 網路溫度計 DailyView
網路溫度計DailyView
網路溫度計DailyView

隨著AI技術加速發展，資訊創作不僅變得更快，還更加「以假亂真」。一張照片、一段文字，甚至一段語音，都可能以精緻手法誤導大眾。這些原本用來便利生活的技術，卻成了假訊息製造者手中的「最強武器」，讓世界陷入真假難辨的資訊迷霧。

為破解這場資訊危機，全民查假會社聯手二十一世紀基金會及中華傳播管理學會，舉辦了年度論壇「假訊息，真AI！」。這場論壇集合業界專家、媒體從業者、政策制定者與學界代表，大數據股份有限公司創辦人暨執行長金志丞擔任專題演講，共同對抗假訊息這個數位時代的「大魔王」。

真假難辨？AI的「魔法秀」與現實風險

網路溫度計DailyView
網路溫度計DailyView

生成式AI原本是科技界的寵兒，從幫你寫企劃案到製作搞笑迷因，樣樣得心應手。然而，當它落入壞人之手，卻變成了一台生產假訊息的「超級複製機」，瞬間讓謠言以光速席捲社交媒體。從「外星人來了」的新聞，到「政要醜聞」的影像，無不精緻到令人信以為真。

AI技術的崛起讓創作門檻大幅降低，從文字、圖片到音頻，創造真實感的手段越來越精湛。大數據(股)公司執行長金志丞以一個引人深思的例子說明 AI的潛力，一題高中教師甄試考題，AI僅用45秒便給出了正確答案，效率之高讓人瞠目。然而，AI的速度與真實感，亦為假訊息帶來更多機會。預估到2030年，全球暢銷書或許已由AI寫作完成發表。一項針對2778位全球AI專家的調查，通用人工智慧（AGI，Artificial General Intelligence），也就是具備人類級智慧、能跨領域解決問題的AI系統，最早可能在21世紀末出現。金志丞認為「內容提供者首當其衝，會被影響！『真』何謂真？『假』也不知何謂假？」Google「AI教父」辛頓（Geoffrey Hinton）2023年宣布離開谷歌（Google）人工智慧（AI）研究部門，擔心AI變得太聰明，無法被控制。Gartner今年研究指出，2028年企業們對於判別假信息的發展將花費超過五千億美金，超過資安與行銷預算的一半。

假訊息戰爭重災區「台灣」　我們的挑戰與機會

台灣不幸成為資訊戰的「最前線」，正處於這場信息戰的風暴中心；根據哥德堡大學的研究，台灣已連續11年成為境外假訊息攻擊的首要目標。金志丞分析，AI生成假訊息的效率驚人，傳統的人工查核方式已遠遠無法跟上，這使得台灣在國際間成為最需要提升媒體識讀的地區之一。

＃用技術對抗技術！黑盒vs.白盒之戰

網路溫度計DailyView
網路溫度計DailyView

要對抗假訊息，AI本身也成為我們的盟友。金志丞介紹了兩種對抗策略：

黑盒方法：依據語言模式與邏輯，分析文章可能的AI特徵，也就是檢測可疑內容。

白盒技術：在生成過程中嵌入「浮水印」，讓AI內容自帶「身份證」。OpenAI的研究顯示，白盒技術的準確率可達99.9%，但因擔憂破解風險，尚未全面推出。

＃圖譜揭密：假訊息如何「悄悄話式」擴散

金志丞舉例「從社群帳號的一些互動，找出可能假訊息的脈絡」，現在可以加入AI技術，訓練機器人從社群帳號的頭貼或貼文，像是人臉真實辨識，將特徵做成紀錄，萃取之後反覆訓練，加註領域專家標記，完成一整套的邏輯傳播訓練，每個帳號就有可能判斷真假。金志丞再以圖論技術（Graph Theory）分析假訊息的傳播模式，以社群為例，真實訊息往往透過廣泛而快速的擴散到達大眾，而假訊息則偏向於小圈子內「悄悄傳播」，形成類似「資訊死胡同」的現象。這些洞察不僅揭示了假訊息的傳播策略，也為未來的偵測系統提供了新線索

全民識讀力大升級！共創真實透明的未來

網路溫度計DailyView
網路溫度計DailyView

全球各個國家都有事實查核資料庫，像是台灣有全民查假會社，金志丞認為未來應該要「結合真實事實查核資料庫，再結合AI自然語言處理技術，自動化比對流程，它可以加速人為與AI判別，打造更健康的資訊環境！」

21世紀基金會副董事長高思博、副執行長周韻采，《全民查假會社》召集人谷玲玲，以及中華傳播管理學會常任理事賴祥蔚的指導下，本次論壇深入探討了假訊息對社會的深遠影響。《全民查假會社》強調，假訊息不僅僅是技術層面的挑戰，其數量與複雜性日益增長，正逐步削弱大眾對資訊的信任，甚至威脅國際政治穩定。研究指出，假訊息的傳播速度快於真實資訊，且更容易引發情緒共鳴，留下深刻印象。面對這樣的挑戰，各界的共同努力勢在必行，運用生成式AI等技術，結合事實查核與媒體識讀教育，才能減少假訊息的破壞力，為社會打造一個真實透明的資訊生態。

看更多網路溫度計文章
KEYPO勇奪「2024 IT Matters Awards-社會影響力產品獎」　大數據2025年啟動IPO公開發行
2023年詐騙總額88億創新高！十大常見詐騙手法出爐　這項奪冠
2024第七屆網路口碑之星揭曉！林襄、六指淵刷新最年輕得主紀錄
「我是黃仁勳、張忠謀、陳文茜」？打擊名人飆股詐騙！3步驟檢舉網路虛假訊息
挺人才！大數據公司加入「TALENT, in Taiwan」　共創永續友善職場新局

假訊息 網路溫度計 詐騙

網路溫度計 DailyView

追蹤

延伸閱讀

耶誕精靈之森降落信義區！2024全台必訪耶誕樹造景 超夢幻打卡熱點洗爆IG

4高中生「車廂造景」拍片損形象 北捷撂重話：再發生將採法律行動

南韓旋風式戒嚴又解嚴 市議員柳采葳曝南韓街頭景象

買票前必看指南！「外語片」口碑聲量排行上線 數據揭秘最夯熱門焦點

相關新聞

假訊息來勢洶洶 真AI能否逆風翻盤？大數據金志丞剖析三大觀點

全民查假會社主辦「假訊息・真AI」論壇，專家齊聚破解假訊息迷局。

瞄準科技業新聖杯 鴻海、廣達搶量子電腦商機

Google日前發表最新量子運算晶片Willow，業界驚艷之餘，華爾街同步掀起概念股淘金熱潮，不僅Google領頭狂漲，...

蘋果最便宜AI手機快來了 鴻海、和碩等淡季吞補丸

供應鏈傳出，蘋果已開始要求關鍵零組件協力廠，為旗下平價款iPhone SE新機陸續備料生產，預計明年3月推出蘋果歷來平價...

台積電地緣政治急單湧入 明年Q1有望迎最旺淡季

台積電大咬AI等高速運算（HPC）應用紅利，本季與2024全年美元營收叩關新高之際，近期客戶因應川普上台後可能收緊管制的...

蘋果超薄、折疊機 接力秀

蘋果催生旗下最便宜AI手機之際，消息人士透露，蘋果也正計劃推出一款機身更輕薄的iPhone，以及兩款折疊式裝置，以提振i...

台積電衝刺先進製程 高雄2奈米廠變大了 法人預期訂單湧進

台積電高雄新廠2奈米進度超前，有意擴大高雄投資，規劃於前中油高雄煉油廠土地興建第三期廠房（P3），第四期（P4）、第五期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。