外媒：美再祭中國AI晶片禁令 台可豁免

路透十三日引述消息人士報導，預計美國將祭出新規定，旨在限制中國大陸取得人工智慧（AI）晶片。台灣、日本和荷蘭等十九個盟國則將列入豁免名單，不受限制。

兩位知悉美國新規草案的人士說，美國在新一波對中國的行動中，將授權Google和微軟等企業在全球各地充當AI晶片守門員。這項計畫最快將在本月公布。

新規定中的若干細節是首次披露。新規定顯示美國官員趕在總統拜登卸任前，調整批准AI晶片出口流程，防止不良行為者取得。美國擔心中國大陸可能利用AI力量增強軍力、發動網攻，甚至訓練生物武器。美國商務部拒絕就新規內容和時程置評，Google和微軟也未立即置評。

消息人士說，據擬議中的新規，除了具守門員身分的企業，其他公司將須競爭許可證，才能在每個國家進口較少量的輝達和超微高端AI晶片。輝達表示，已準備好配合美國政府相關規定。超微則未立即置評。

這項架構之外還將有一份核子禁運國家名單，包括俄羅斯、中國大陸、伊朗和委內瑞拉，這些國家早已被限制購買美國AI半導體。

華爾街日報十三日引述知情人士報導，為阻止大陸取得美國高階AI晶片，拜登政府將在總統當選人川普上任前，限制先進晶片輸出東南亞與中東國家。拜登政府官員將對部分國家用於大型電腦運算所需的美製AI晶片，進行海運限制。

主管機關已致函台積電、三星與輝達等業者，就晶片規格、電晶體數量與AI晶片等設定標準。美國早已限制業者對中輸出GPU與記憶體，新規定對製造商的規範管理更清晰。

台積電未回應報導，僅表示將遵循規定。輝達指出，不回應未公開新規定。

另外，「晶片戰爭」作者米勒十二日接受美國「外交政策」視訊專訪，回應大陸在晶片設計及製造方面究竟落後美國或台積電多少，表示他拆解華為最新手機後，發現內部由中芯國際所製造的晶片，仍採用台積電約二○一八年的製程，這代表中芯製程技術落後台積電約五到六年。

米勒說，落後五年聽起來不多，但據摩爾定律，晶片運算能力約每二年翻倍一次。因此如果落後六年，就代表落後尖端科技三倍，這正是大陸不希望處於的境地，也顯示台灣為何這麼重要。