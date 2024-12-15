電競PC升級潮 法人看好台供應鏈

電競PC產業明年迎來新一波升級潮，輝達、超微兩大GPU新平台發表在即，輝達新世代RTX五十系列顯卡將在明年一月美國消費性電子大展（CES）上亮相，隨著首季新品上市，法人看好將帶動華碩、宏碁、微星、技嘉等相關供應鏈二○二五年電競PC出貨量。

儘管電競產業今年缺乏顯卡等硬體重大更新，但因去年PC產業低潮所造成的低基期，加上原本預期需求低落的中國大陸市場，在三Ａ遊戲大作「黑神話：悟空」熱賣下，帶動電競PC升級潮，讓今年電競PC出貨量重回年成長軌道，終結連續兩年衰退的紀錄。

展望明年，市場預期，輝達執行長黃仁勳將於CES期間釋出全新RTX五十系列。依照過往新品策略，輝達將率先推出高階產品，而華碩、技嘉、微星等相關協力廠預料也將在明年首季上市相應新品。

另一方面，超微也將在明年初發布下一代桌機GPU，超微指出，下一代Radeon GPU提供更好的光追性能，並增添了新的AI能力。隨著輝達、超微明年推出新世代顯卡，業界看好有望帶動板卡換機潮，同步推升明年電競PC出貨量。

此外，電競PC除了出貨量成長外，預期單價也將提高，目前市場傳出，輝達RTX五十系列高階顯卡定價將較上一代RTX四十系列漲價，在新顯卡調漲下，預期電競PC售價將進一步上漲。

華碩已預告明年將有新世代GPU上市，看好將對電競PC帶來新一波成長動能。

技嘉總經理林英宇先前表示，顯示卡在今年第三季有一些缺貨，第四季會比第三季還好，明年第一季有新產品發表，將帶來一波很大需求，顯卡在今年第四季也供不應求，沒有庫存的問題。