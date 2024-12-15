聽新聞
0:00 / 0:00

電競PC導入AI應用 勢不可逆

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

AI PC晶片今年大量出現，PC品牌商也嘗試將人工智慧（AI）功能融入電競PC，但到目前為止，AI電競PC與傳統電競機種差異仍小，但PC業界預期，AI應用在電競PC是不可逆趨勢，未來相關AI服務只會多、不會少。

在英特爾、超微（AMD）、高通、微軟大力推動下，2024年市場出現大量AI PC，應用領域除一般消費性機種，也涵蓋商用、電競、創作者等次領域產品，不過AI PC今年只是開始，AI對電競PC幫助實質仍小。

從產業趨勢看，由於Copilot+ PC架構由微軟主導，AI應用主要聚焦提升工作生產力及企業端需求，遊戲體驗還不是微軟重點領域，目前僅在遊戲中提供指導，及提升遊戲畫質和流暢度的「自動超解析度」功能。

在市面電競AI PC軟體應用上，品牌廠各自開發相應AI程式，協助玩家提升電競遊玩體驗。另利用電競PC優勢，相比一般消費性PC配備較佳的顯卡，成為電競、創作者兩用機種，強化兩種市場應用的AI軟體。

電競PC龍頭華碩（2357）今年將旗下重點產品線ROG Zephyrus系列新增AI電競筆電產品，主打強化資訊隱私性、客製化個人體驗、生產力提升、更省電，在圖像生成、影音編輯、3D渲染、遊戲等多工處理達到事半功倍。

微星在結合電競桌機及AI技術上，開發FROZR AI Cooling功能，利用收集CPU和GPU溫度，透過演算法計算，產生適合桌機的風扇曲線解決散熱問題，有助將噪音調整到最佳狀態。

AI 微軟 電競筆電

延伸閱讀

僑威接單熱 明年看好

美人計是侮辱！腳踩PRADA出庭 最美電競女董座直呼：我是獨立女性

最美電競女董座現身！ 被訴砸豪車、豪宅供養涉貪前警政監林明佐

CCCE城市盃數位科藝電競大賽 各路好手齊聚台南

相關新聞

輝達、超微下月推新顯卡 電競PC鏈喜迎換機潮

電競PC產業明年迎來新一波升級潮，輝達（NVIDIA）及超微（AMD）兩大GPU新平台發表在即，輝達新世代RTX50系列...

全球IC銷售額全年看增逾20% SEMI樂觀前景

半導體業在新冠肺炎疫情期間出現強勁需求，雖然市況疫後有所修正，但又有潛在市場廣大的AI應用帶起新一波浪潮。根據國際半導體...

晶圓出貨升勢 延續到明年

國際半導體產業協會（SEMI）旗下矽產品製造商組織（SMG）公布矽晶圓產業分析季度報告，預期晶圓出貨上升趨勢可望延續到2...

工研院產科國際所統計 台灣IC產值估年增逾二成

台灣是全球半導體製造重鎮，根據工研院產科國際所預估，2024年台灣IC產業的產值將達約新台幣5.3兆元，年增逾二成。在台...

產業追蹤／前瞻半導體 驅動產業創新

台灣半導體產業是全球技術創新的核心力量，早期製造技術主要應用於消費電子產品的零件製造，如筆記型電腦和智慧型手機。隨著科技...

產業追蹤／善用HPC 打造先進製程鏈

人工智慧（AI）正快速改變人們的生活方式，並引領未來產業轉型與經濟發展，尤其是生成式AI的出現，推動雲端運算向邊緣運算的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。