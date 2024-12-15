電競PC導入AI應用 勢不可逆

AI PC晶片今年大量出現，PC品牌商也嘗試將人工智慧（AI）功能融入電競PC，但到目前為止，AI電競PC與傳統電競機種差異仍小，但PC業界預期，AI應用在電競PC是不可逆趨勢，未來相關AI服務只會多、不會少。

在英特爾、超微（AMD）、高通、微軟大力推動下，2024年市場出現大量AI PC，應用領域除一般消費性機種，也涵蓋商用、電競、創作者等次領域產品，不過AI PC今年只是開始，AI對電競PC幫助實質仍小。

從產業趨勢看，由於Copilot+ PC架構由微軟主導，AI應用主要聚焦提升工作生產力及企業端需求，遊戲體驗還不是微軟重點領域，目前僅在遊戲中提供指導，及提升遊戲畫質和流暢度的「自動超解析度」功能。

在市面電競AI PC軟體應用上，品牌廠各自開發相應AI程式，協助玩家提升電競遊玩體驗。另利用電競PC優勢，相比一般消費性PC配備較佳的顯卡，成為電競、創作者兩用機種，強化兩種市場應用的AI軟體。

電競PC龍頭華碩（2357）今年將旗下重點產品線ROG Zephyrus系列新增AI電競筆電產品，主打強化資訊隱私性、客製化個人體驗、生產力提升、更省電，在圖像生成、影音編輯、3D渲染、遊戲等多工處理達到事半功倍。

微星在結合電競桌機及AI技術上，開發FROZR AI Cooling功能，利用收集CPU和GPU溫度，透過演算法計算，產生適合桌機的風扇曲線解決散熱問題，有助將噪音調整到最佳狀態。