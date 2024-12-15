輝達、超微下月推新顯卡 電競PC鏈喜迎換機潮

電競PC產業明年迎來新一波升級潮，輝達（NVIDIA）及超微（AMD）兩大GPU新平台發表在即，輝達新世代RTX50系列顯卡將在明年1月美國消費性電子大展（CES）亮相，隨著首季新品上市，法人看好，將帶動華碩（2357）、宏碁（2353）、微星（2377）、技嘉（2376）等相關供應鏈2025年電競PC出貨量。

儘管電競產業2024年缺乏顯卡等硬體重大更新，但因2023年PC產業低潮造成的低基期，加上原本預期需求低落的中國大陸市場，在3A遊戲大作《黑神話：悟空》熱賣下，帶動電競PC升級潮，讓今年電競PC出貨量重回年成長軌道，終結連續兩年衰退。

展望2025年，市場預期，輝達執行長黃仁勳將於CES期間釋出全新RTX50系列。依照過往新品策略，輝達將率先推出RTX 5090、5080等高階產品，華碩、技嘉、微星等相關協力廠預料也將在明年首季上市相應新品。

電競供應鏈 圖／經濟日報提供

另一方面，超微也將在明年初發布下一代桌機GPU，超微指出，下一代Radeon GPU提供更好光追性能，增添新的AI能力。

輝達、超微明年推出新世代顯卡，業界看好有望帶動板卡換機潮，同步推升2025年電競PC出貨量，帶動品牌廠宏碁、華碩、微星、技嘉，板卡供應鏈承啟、麗臺、華擎、撼訊明年電競業務成長。

電競PC除出貨量成長，預期單價也將提高，市場傳出，輝達RTX50系列高階顯卡定價將較上一代RTX40系列漲價，預期電競PC售價也將上漲。

華碩已預告明年將有新世代GPU上市，看好將對電競PC帶來新一波成長動能。華碩電競品牌ROG持續處於市場領先地位，今年8月電競NB取得全球33%市占率，尤其在配備高階RTX 4080、4090顯卡系列裝置中，有近半數的市占率。

技嘉總經理林英宇先前表示，顯示卡在今年第3季有一些缺貨，第4季比第3季好，明年第1季有新產品發表，將帶來很大需求；微星、華擎等也看好電競需求持續，對板卡業務明年展望正向。