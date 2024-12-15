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工研院產科國際所統計 台灣IC產值估年增逾二成

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
台灣是全球半導體製造重鎮，根據工研院產科國際所預估，2024年台灣IC產業的產值將達約新台幣5.3兆元，年增逾二成。美聯社
台灣是全球半導體製造重鎮，根據工研院產科國際所預估，2024年台灣IC產業的產值將達約新台幣5.3兆元，年增逾二成。美聯社

台灣是全球半導體製造重鎮，根據工研院產科國際所預估，2024年台灣IC產業的產值將達約新台幣5.3兆元，年增逾二成。在台灣半導體業中，台積電（2330）是領頭羊地位，董事長魏哲家先前提到由於處在抓住行業增長機遇的良好位置，預計該公司2024年美元收入將增加近30％。

台灣半導體產業協會（TSIA）表示，第3季全球半導體市場銷售值達1,660億美元，季增10.7％、年增23.2％；從銷售量來看，單季達2,536億顆，季增7.7％，年增7％。

同時，根據工研院產科國際所統計，第3季台灣整體IC產業的產值，季增近一成，年增幅度也逾二成。

以台灣來看，第3季整體IC產業產值達1.38兆元，其中IC設計業的產值年增逾一成，IC製造業與其中晶圓代工的產值分別年增幅度逾三成，記憶體與其他製造的產值也呈現小幅年增。另外，IC封裝業在第3季產值年增高個位數百分比，IC測試業產值也比去年同期小增。

工研院產科國際所預估2024年台灣IC產業的產值將達5.3兆元，年增22％。IC設計業產值估計約為1.27兆元，年增16.5％；IC製造業產值更達3.39兆元，年增27.5％，其中晶圓代工產值為3.21兆元，年增28.9％，記憶體與其他製造產值為1,820億元，年增約7％，IC封裝業產值為4,270億元，年增8.6％，IC測試業產值為2,005億元，年增5.2％。

目前業界多半有共識，AI將是接下來驅動半導體業持續成長的重要動能，且對於產值增加也有助益。

魏哲家先前指出，他判斷AI需求頗為真實，因為該公司一直在與客戶溝通，包括那些自行設計晶片的超大規模雲端服務商，且幾乎所有的AI創新者都在與台積電合作。

同時，該公司也在工廠與研發營運中使用AI與機器學習，透過使用AI，提升生產力、效率、速度等來創造更多價值，相信台積電不可能是唯一一家受益於此類AI應用的公司，很多公司都會使用AI來提升生產力與效率等。

半導體 台積電

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