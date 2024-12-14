聯發科首辦「教學創新 AI DAY」 生成式 AI 助力教育未來

聯發科（2454）教育基金會14日首度舉辦為期兩天的「教學創新AI DAY」，匯集百名高國中小教師，分享生成式AI教學實戰案例，並邀請教育部、均一平台教育基金會、S4A教師社群等教育夥伴，共同探討生成式AI在教學中的應用與未來趨勢。聯發科技也以自家生成式AI服務平台「聯發科技達哥」加速AI教育發展，公益捐贈從國小到大學平台的使用帳號，將生成式AI實際帶入校園，落實科技向下扎根。

聯發科技教育基金會張垂弘董事表示：「生成式AI正在重塑各個領域，教育也將徹底改變面貌。結合企業的技術優勢加速校園接軌生成式AI，打造一個AI賦能的教育生態系，是我們的重要任務。」聯發科技教育基金會深耕科普實作人才培養逾10年，並從2021年起把科技教育扎根帶入教育體系，透過STEM造課師、1+1科學圈等計畫，支持高國中小發展STEM領域教學，累計超過百位老師一同參與行動。此次AI DAY更是首度跨越學科界限，匯聚各領域教師，攜手探索生成式AI在教育現場的無限可能。

由於觀察到現下AI工具研習眾多，真實在教室內、教學中如何導入生成式AI的實例探討較稀缺，聯發科技教育基金會因而發起並首辦「教學創新AI DAY」兩日活動，並於第一天規劃分軌演講、與講師面對面諮詢、聽眾閃電講等多元議程，以鼓勵第一線教師多分享、多提問。

同時，也邀請教育部資科司、均一平台教育基金會、S4A教師社群分享教育部因材網生成式AI學習夥伴（e度）、Jutor、OSEP等政府或民間打造的生成式AI教學工具，一同支持第一線教師進行教學嘗試。第二天活動，則以「不會寫程式也可以！用AI開發自己的教學遊戲與工具」為題規劃實驗性工作坊，帶領第一線教師實際體驗AI，以降低程式撰寫門檻，並鼓勵老師以AI Coding實踐教師創意、提昇生產力。

「教學創新AI DAY」首日活動，以生成式AI導入實戰經驗為基礎，並以「用生成式AI，真的有比較好嗎？」為核心命題，邀集國文、英文、數學、社會、藝術、科技、自然專題研究、特教、自主學習、教學行政等多元領域第一線教師，從教學目標出發，分享實際導入教學的設計巧思、踩過的地雷誤區，以及對師與生、教與學變化的觀察反思，並探討使用AI是否獲得教學上的加值，抑或導入時須留意的配套。