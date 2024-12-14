鴻海印度生產AirPods 有影

蘋果公司據傳明年初將透過供應商鴻海集團代工，首次在印度生產無線耳機AirPods，為其穩定推動把生產分散到中國大陸以外地區的努力立下新的里程碑。

彭博資訊引述知情人士報導，鴻海（2317）的一家子公司將在明年第1季左右，於印度南部泰倫迦納邦的新工廠開始組裝AirPods。這座工廠位在海得拉巴（Hyderabad）附近，目前已在試產AirPods，等到正式開始生產後，將會加速生產速度。

鴻海和蘋果的印度代表都對此傳聞不予置評。

這將會使這款耳機成為繼iPhone之後、蘋果第二款在印度組裝的主要產品。在印度總理莫迪補貼以及印度本身技術勞工和科技能力進步幫助下，蘋果已快速擴大其在印度的生產網絡。同時，在美中緊張關係升溫之際，印度也已成為蘋果降低對大陸依賴的關鍵之一。川普的二度入主白宮可能會更進一步加速蘋果等公司移出中國。

蘋果是全球最大真無線藍芽耳機（TWS）製造商，此產品類別包括頭戴式和耳塞式耳機。研究機構Canalys數據顯示，蘋果今年第2季共出貨1,680萬副耳機，市占率高達22%。

蘋果從印度出口的iPhone在9月為止的半年內躍增了三分之一，出口額達到近60億美元。去年美國捷普公司（Jabil）的印度子公司開始出口AirPods的塑膠外殼到大陸和越南進行組裝。