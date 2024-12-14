中美晶員工休假爭議 經部：持續協助光電發展
中美晶（5483）「預支」特休惹議，經濟部昨（13）日回應，將持續協助國內光電產業及能源發展，並強調，針對國產的光電高效能模組，在躉購費率上設計有加成機制，與國際同步接軌。
經濟部指出，對於大陸製的光電模組則是禁止進口，因此，將持續針對國內模組進口商進行查訪，配合海關盤查，以防止洗產地的情況。
同時，勞動部昨日已函請公司所在地主管機關（宜蘭縣政府、竹科管理局）實施勞動檢查，要求五日內將查察結果函復勞動部，以維護勞工權益。
勞動部指出，有關報載中美晶逕自排定勞工特別休假，且年假不夠還須「預支」等情形，依據勞動基準法第38條規定，特別休假期日是由勞工依其意願排定之，雇主不得為了因應景氣因素，強迫勞工排定特別休假，更不能要求勞工因此必須預支次一年度特別休假。
勞動部並強調，如經查證屬實，違反者可裁處新台幣2萬元以上、100萬以下罰鍰，並公布事業單位的名稱並限期令其改善；屆期未改善者，應按次處罰。
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