中美晶員工休假爭議 業界籲政府維持市場秩序

中美晶（5483）協調停工，凸顯太陽能市場需求不振，茂迪總經理葉正賢昨（13）日表示，今年台灣太陽能市場內憂外患，台灣太陽能裝置量大幅下滑，今年裝置量倒退到2020年水準，加上東南亞等第三地模組廠過剩，到處倒貨，政府必須有更積極的政策維持市場秩序。

中美晶因太陽能電池訂單不佳，存貨過高，要求員工放無薪假的事件，引發市場熱議。業者呼籲，太陽能仍是台灣相當重要的產業，希望政府關注。

部分太陽能業者直言，今年台灣太陽能裝置量下滑，主要因中央與地方步調不一致，施工許可遞延，太陽能建置成本不是問題，問題是台灣政府政策必須要有明確的目標，讓大家能實行，而不是處處充滿問號，期盼產、官兩界能盡速建立直接溝通的橋樑。

茂迪、聯合再生等電池模組業者均表示，目前沒有跟進放無薪假的計畫，但全球主要國家搶搭ESG風潮，推升各國太陽能光電裝置量快步成長，台灣卻逆勢下滑，形成龐大反差，呼籲政府能有更積極的作為，激勵產業發展。

太陽能內需不振，衝擊各廠今年營運表現，包括聯合再生、元晶及茂迪今年前11月營收分別年減59.4%、43.91%、20.63%。葉正賢表示，今年台灣的太陽能裝置量估計落在1.7至1.8GW（10億瓦），較去年裝置量2.7GW衰退逾三成，「倒退嚕」到2020年水準。