中美晶員工休假爭議 董座：產業腹背受敵

中美晶（5483）規畫宜蘭廠電池生產線員工明年1月請特休案引起關注，中美晶董事長徐秀蘭昨（13）日親上火線召開記者會，指出明年1月到農曆年前，電池生產線約停工兩周半，和員工協商可請特休或實施無薪假，也將依法通報，影響範圍為該廠的上百名員工。

徐秀蘭表示，勞資協商從明年1月7日起停工至農曆年年後。扣除農曆年假期，仍有兩周半停工。公司有提供方案，員工也有選擇權，目前也尚未定案。

中美晶宜蘭電池廠概況

徐秀蘭指出，目前本土太陽能製造業「腹背受敵」，今年電站成案速度比預期慢很多，中美晶太陽能電池訂單狀況不理想，存貨頗高，同時進口低價太陽能模組數量大增。她期盼政府對於本土太陽能產業關愛的眼神可以再強烈一點，好的電站案趕快拿到同意函，中美晶也會努力開拓海外市場。

徐秀蘭指出，集團希望盡量讓員工薪水別打折，領到足額年終獎金，才提議大家考慮先請特休，不夠可以預借，不想請特休的員工可採無薪休假，可以自行選擇，定案後公司會依法通報。徐秀蘭評估，受影響員工約有上百位，但還未定案，因為該廠區還有其他部門運作，或許有些員工可在這段期間內負責其他工作項目。

中美晶期望農曆年後，存貨與訂單情況可逐漸轉好。徐秀蘭說，如果員工明年下半年想請假而特休不足，可以請事假，公司不會扣全勤獎金。因此事引發市場討論、甚至政府關切，徐秀蘭表示，有些員工還表示希望公司不要因此撤回可請特休的方案，溝通時間可能較長，相關方案會於12月底前定案。

中美晶昨日公布董事會通過2024年上半年度盈餘發放股利案，每股將配發3元現金股利。