新製程若沒成功 英特爾：可能分拆製造事業

英特爾（Intel）兩位臨時共同執行長十二日坦承，正更進一步區隔製造事業與產品部門，英特爾晶圓代工服務（ＩＦＳ）正另外組成營運董事會，若預定明年開發完成的十八Ａ先進晶片製程未獲成功，英特爾可能分拆ＩＦＳ。消息引發外媒和分析師開始討論潛在買家，日經亞洲報導指出，台積電在封裝產能不足情況下，可能有興趣收購，但華府應會以國安理由阻止相關交易。

英特爾財務長辛斯納（David Zinsner）與產品部門首長霍特豪斯（Michelle Johnston Holthaus），十二日出席在舊金山舉行的巴克萊銀行科技會議時，被問到英特爾是否仍可能區隔產品與製造業務，以及十八Ａ製程的成功程度是否影響決策，兩人表示英特爾正在採取初步行動。

辛斯納表示，ＩＦＳ已獨立在其他事業之外營運，且正單獨組成營運董事會與業務流程軟體系統，「（區隔業務）將會發生」，兩者「會完全區隔嗎？這是留待日後回答的開放問題」。

霍特豪斯也說，「我們其實已相當獨立經營這些事業」，他認為務實而言，並不認為兩者完全區隔且毫無瓜葛會很合理，「但總有人要做出決定」。

在英特爾找到常任執行長前，辛斯納和霍特豪斯將共同管理英特爾多數事業，但辛斯納將管理ＩＦＳ。

日經亞洲（Nikkei Asia）則報導指出，ＣＥＯ季辛格（Pat Gelsinger）退休後，有跡象顯示英特爾不再堅定追求其「整合元件製造（ＩＤＭ）二點○」策略，美國銀行半導體分析師阿里雅（Vivek Arya）表示：「我們現在看到英特爾有可能考慮分拆其產品與代工事業」。

不過，英特爾面臨的挑戰是得找到買家。潛在買家除財力雄厚，還得具大規模營運先進廠房的經驗。日經亞洲引述英國分析公司全球數據（GlobalData）分析師歐姆（Mike Orme）說法，指出具資金、規模、技術與潛在興趣的唯一可能買家，是亞洲兩大半導體巨擘：台積電和三星。