快訊

彈劾只差1票！南韓國會今將再度表決 尹錫悅防線瀕瓦解

冷氣團發威！今晨新北9.9度 深夜至明晨探7度低溫 下周再一波

聽新聞
0:00 / 0:00

產業遇困境 中美晶：盼政府更多關愛

聯合報／ 記者簡永祥鍾張涵／台北報導

中美晶董事長徐秀蘭昨表示，台灣太陽能製造業外有進口太陽能模組大幅增加、內遇國內電廠開發案停滯困境，致產業腹背受敵、中美晶庫存激增，才不得不與同仁協商提前於明年一月七日起停工約兩周半。她期待政府關愛的眼神再強烈一點。

徐秀蘭表示，太陽能電池占中美晶營收僅約百分之二，影響有限。只是由於宜蘭電池產線每月產量達幾百萬片，現有的庫存因與原本預估去化速度相距甚遠，才實施短暫的停工措施。

中美晶對後市仍抱持正面態度，包括美國提高對東南亞等地輸美太陽能產品關稅，預期會有不少洗產地的陸製太陽能模組廠，被迫退出市場，且台灣製的太陽能模組具備高轉換效率及良好品質，會受到美國市場青睞。

中美晶昨通過上半年盈餘分配案，每股將配發三元現金股利。

中美晶 太陽能電池 美國

延伸閱讀

強迫員工請特休 中美晶董座稱「讓薪水別打折」勞動部打臉：違法

中美晶澄清 無要求員工強制特休情形

美對多晶矽加關稅至50%

泓德、亞通攻菲光電案場

相關新聞

英特爾可能分拆製造事業 18A製程若未成功…將進一步分家

英特爾（Intel）兩位臨時共同執行長12日坦承，將更進一步區隔製造事業與產品部門，英特爾晶圓代工服務（IFS）正另外組...

博通AI業績佳…本季相關晶片銷售估增65% 台鏈受惠

受惠於AI需求提振成長，美國晶片供應商博通上季獲利優於預期，預估本季AI晶片銷售將成長65%，甚至看好為資料中心營運商設...

中美晶員工休假爭議 董座：產業腹背受敵

中美晶規畫宜蘭廠電池生產線員工明年1月請特休案引起關注，中美晶董事長徐秀蘭昨（13）日親上火線召開記者會，指出明年1月到...

產業遇困境 中美晶：盼政府更多關愛

中美晶董事長徐秀蘭昨表示，台灣太陽能製造業外有進口太陽能模組大幅增加、內遇國內電廠開發案停滯困境，致產業腹背受敵、中美晶...

新製程若沒成功 英特爾：可能分拆製造事業

英特爾（Intel）兩位臨時共同執行長十二日坦承，正更進一步區隔製造事業與產品部門，英特爾晶圓代工服務（ＩＦＳ）正另外組...

英特爾可能分拆製造事業 分析師：台積、三星是潛在買家

美國晶片巨擘英特爾（Intel）前執行長季辛格閃電退休，暗示英特爾不再追求設計與晶片製造並重的「垂直整合製造2.0」（I...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。