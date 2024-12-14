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產業遇困境 中美晶：盼政府更多關愛
中美晶董事長徐秀蘭昨表示，台灣太陽能製造業外有進口太陽能模組大幅增加、內遇國內電廠開發案停滯困境，致產業腹背受敵、中美晶庫存激增，才不得不與同仁協商提前於明年一月七日起停工約兩周半。她期待政府關愛的眼神再強烈一點。
徐秀蘭表示，太陽能電池占中美晶營收僅約百分之二，影響有限。只是由於宜蘭電池產線每月產量達幾百萬片，現有的庫存因與原本預估去化速度相距甚遠，才實施短暫的停工措施。
中美晶對後市仍抱持正面態度，包括美國提高對東南亞等地輸美太陽能產品關稅，預期會有不少洗產地的陸製太陽能模組廠，被迫退出市場，且台灣製的太陽能模組具備高轉換效率及良好品質，會受到美國市場青睞。
中美晶昨通過上半年盈餘分配案，每股將配發三元現金股利。
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