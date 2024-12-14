日月光、京元電 旺到明年
網通晶片大廠博通看旺客製化AI及網通晶片需求，除了台積電（2330）代工晶片外，法人看好，封測大廠日月光投控、京元電訂單也可望旺到明年。光通訊廠眾達供應博通最新51.2T全光交換機的雷射光學封裝，營運有望受惠。
博通近來受惠AI浪潮推升，供應超大規模資料中心的交換器、路由器及ASIC晶片等產品，需求水漲船高，博通預期，未來三年AI業務營收貢獻可望大增，相關營收年複合成長率估超過六成。
業界指出，博通持續擴大投片動能，封測供應鏈相關訂單將可望一路旺到明年。
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