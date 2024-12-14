快訊

彈劾只差1票！南韓國會今將再度表決 尹錫悅防線瀕瓦解

冷氣團發威！今晨新北9.9度 深夜至明晨探7度低溫 下周再一波

日月光、京元電 旺到明年

經濟日報／ 記者李孟珊林薏茹／台北報導
法人看好，封測大廠日月光投控、京元電訂單也可望旺到明年。圖/聯合報系資料照片
法人看好，封測大廠日月光投控、京元電訂單也可望旺到明年。圖/聯合報系資料照片

網通晶片大廠博通看旺客製化AI及網通晶片需求，除了台積電（2330）代工晶片外，法人看好，封測大廠日月光投控、京元電訂單也可望旺到明年。光通訊廠眾達供應博通最新51.2T全光交換機的雷射光學封裝，營運有望受惠。

博通近來受惠AI浪潮推升，供應超大規模資料中心的交換器、路由器及ASIC晶片等產品，需求水漲船高，博通預期，未來三年AI業務營收貢獻可望大增，相關營收年複合成長率估超過六成。

業界指出，博通持續擴大投片動能，封測供應鏈相關訂單將可望一路旺到明年。

AI 博通 晶片

延伸閱讀

季辛格閃退傳英特爾售代工 外媒稱台積電恐是潛在買家

蘋果明年將採用自家藍牙和Wi-Fi晶片 逐漸替代博通產品

蘋果攜手博通開發自研AI晶片 台積3奈米迎大單

聯發科新5G晶片 權王操刀

相關新聞

英特爾可能分拆製造事業 18A製程若未成功…將進一步分家

英特爾（Intel）兩位臨時共同執行長12日坦承，將更進一步區隔製造事業與產品部門，英特爾晶圓代工服務（IFS）正另外組...

博通AI業績佳…本季相關晶片銷售估增65% 台鏈受惠

受惠於AI需求提振成長，美國晶片供應商博通上季獲利優於預期，預估本季AI晶片銷售將成長65%，甚至看好為資料中心營運商設...

中美晶員工休假爭議 董座：產業腹背受敵

中美晶規畫宜蘭廠電池生產線員工明年1月請特休案引起關注，中美晶董事長徐秀蘭昨（13）日親上火線召開記者會，指出明年1月到...

產業遇困境 中美晶：盼政府更多關愛

中美晶董事長徐秀蘭昨表示，台灣太陽能製造業外有進口太陽能模組大幅增加、內遇國內電廠開發案停滯困境，致產業腹背受敵、中美晶...

新製程若沒成功 英特爾：可能分拆製造事業

英特爾（Intel）兩位臨時共同執行長十二日坦承，正更進一步區隔製造事業與產品部門，英特爾晶圓代工服務（ＩＦＳ）正另外組...

英特爾可能分拆製造事業 分析師：台積、三星是潛在買家

美國晶片巨擘英特爾（Intel）前執行長季辛格閃電退休，暗示英特爾不再追求設計與晶片製造並重的「垂直整合製造2.0」（I...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。