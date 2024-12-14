博通AI業績佳…本季相關晶片銷售估增65% 台鏈受惠

受惠於AI需求提振成長，美國晶片供應商博通上季獲利優於預期，預估本季AI晶片銷售將成長65%，甚至看好為資料中心營運商設計的AI晶片、網通晶片市場規模，未來三年將上看900億美元，執行長陳福陽也暗示與蘋果維持合作，激勵股價13日在美股早盤狂漲逾21%。

博通表示，截至11月3日的年度第4季（上季）淨利比去年同期成長23%到43.2億美元，經調整後每股純益為1.42美元，高於分析師預估，營收年增51%至近140.5億美元，大致符合預期。

博通財報重點

博通看旺客製化AI及網通晶片需求，法人看好，晶片部分除了台積電受惠外，晶片相關的封測大廠日月光投控、京元電有望同步沾光；光通訊廠眾達獨家供應博通最新51.2T全光交換機的雷射光學封裝，雙方合作關係密切，連帶受惠。

博通半導體解決方案部門營收年增12%到82.3億美元，基礎設施軟體事業營收增長近200%至58.2億美元。陳福陽說，去年度AI營收躍增220%，得益於AI處理器和乙太網路產品組合的需求。

博通預期本季營收約146億美元，略高於預期。陳福陽表示，博通未來三年的AI商機「龐大」，預估AI加速器與網路產品的市場機會到2027年度時將擴大到600億-900億美元。

他也透露正與三家超大型客戶合作開發AI晶片，推估到2027年時，每家客戶都將在網路叢集部署100萬組AI晶片。博通是蘋果供應商，陳福陽常以「大型北美客戶」等模糊字眼代稱蘋果，說明與蘋果關係的近況，法人認為博通仍將繼續和蘋果合作，包括為蘋果供應用於數據機的射頻濾波器。

不過蘋果將持續自行開發晶片。彭博資訊報導，蘋果明年將開始在產品內改用內部代碼「Proxima」的自研藍牙和Wi-Fi聯網晶片，取代博通供應的部分零組件，預料Proxima也將由台積電代工生產。