英特爾可能分拆製造事業 18A製程若未成功…將進一步分家

英特爾（Intel）兩位臨時共同執行長12日坦承，將更進一步區隔製造事業與產品部門，英特爾晶圓代工服務（IFS）正另外組成營運董事會，若預定明年開發完成的18A先進晶片製程未獲成功，英特爾可能分拆IFS。

英特爾財務長辛斯納（David Zinsner）與產品部門首長霍特豪斯（Michelle Johnston Holthaus），12日出席在舊金山舉行的巴克萊銀行科技會議時，被問到英特爾是否仍可能區隔產品與製造業務、以及18A製程的成功程度是否會影響決策，兩人表示英特爾正在採取初步行動。

辛斯納表示，IFS已獨立在其他事業之外營運，且正單獨組成營運董事會與業務流程軟體系統，「（區隔業務）將會發生」，兩者「會完全區隔嗎？這是留待日後回答的開放問題」。

霍特豪斯也說，「我們其實已相當獨立經營這些事業」，「務實而言，如果問我，兩者完全區隔且毫無瓜葛很合理？」，「我不認為如此。但總有人要做出決定」。

在英特爾找到常任執行長前，辛斯納和霍特豪斯將共同管理英特爾的多數事業，但辛斯納將管理IFS。他表示，管理階層將減少談論「早期的成功跡象」，更聚焦於具體成就，也將提只提供「毫無意義」的長期總交易金額預測。

IFS想建立為其他晶片設計業者代工生產晶片的事業，但這涉及來自客戶的敏感智慧財產權（IP）議題，如何區隔將是關鍵。

辛斯納說，IFS的客戶「顯然希望有防火牆，想保護自己的IP與產品規畫等，「所以我將處理IFS的這塊領域，將之區隔於英特爾產品事業之外」。