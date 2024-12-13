獨／碳流就是金流！華碩拚淨零用區塊鏈、內部碳定價80美元

環境部建議2030年台灣碳費達1,200~1,800元，華碩（2357）永續長吳澤欣表示，華碩內部碳定價已每噸80美元（2,600台幣），內部更建立碳流管理平台，一鍵生成117家子公司及800多家供應商碳排數據，由於「碳流就是金流」，會運用區塊鏈技術傳輸，並成立加速器投資電動車及綠色科技等新領域。

吳澤欣應臺師大永續所邀請，出席COP29後氣候變遷與企業永續趨勢分析論壇發表見解，他表示COP29通過《巴黎協定》第6.4條，未來碳權可能成新型態資產，企業應思考建立碳資產管理能力，他也分享華碩多項內部外部淨零行動。

他表示，華碩內部已設立碳流管理平台，串連碳數據公有雲及碳係數私有雲，公有雲每季度收集逾800家供應商及117家子公司的報表數據，再一鍵生成所有碳盤查數據，由於「碳流就是金流」，為建立信任機制，碳數據傳輸華碩也運用區塊鏈技術，將完成第三方認證的演算法加快未來碳排查證速度。

另一個是私有雲，建立華碩全產品線及財務數據，並有全電子業最完整的碳係數資料庫，可以一鍵生成所有管理報表，可以隨時查出華碩環保產品營收占比或各產品碳屬性報告書，同時華碩內部也以每噸80美元碳定價，一鍵生成各部門財報，協助在碳有價化時代掌握可能的衝擊，期望以數據驅動雙軸轉型。

華碩除推出碳中和筆電，第4季度也推出商用機租賃取代買斷的服務，2025年將推出數位產品護照，掃QRCode就可以查產品資料，包括備料在哪裡、碳足跡多少、用了哪些環境友善材料等等，2024年華碩達到RE53（53%電力使用再生能源），2027年風力發電採收後，將邁向RE85，目標2030年達RE100。

碳權帶來商業模式創新及價值創造

在碳權機制加入後，吳澤欣表示，企業將有機會改變既有的線性商業模式，引發新的商業模式創新，企業應該運用餘裕（SLACK）資源，去投資在淨零未來具發展潛力的項目上，故淨零不只是被動減碳達到淨零目標，也可以價值創造驅動企業成長。

吳澤欣表示，華碩也觀察淨零趨勢將促使能源電力技術、原料與化學、運輸與物流、資源與環境技術、智慧輔助技術等嶄新領域發展，故華碩也將與台大創科中心合作成立企業加速器，瞄準電動車市場、綠色科技、遊戲化體驗三領域的新創團隊共創價值。

800家供應鏈減碳 發展循環經濟

在評估氣候變遷的機會跟風險矩陣中，華碩也會注意產品能耗的持續降低，以及關注消費者行為的改變，如年輕世代更重視採購的商品對環境的責任。第三是關注碳稅、碳費、碳邊境調整機制等對企業營運帶來的影響。

吳澤欣表示，若企業位於價值鏈上游，越應該關注直接排放範疇，而若產業接近消費端，也就是價值鏈下游，則應該注意間接碳排，碳權也一樣，產業上游應該重視合規性碳權，產業下游應該重視自願性碳權，以華碩為例，總碳排中供應鏈占比35%，產品售出後的使用碳排高達55%，換言之，這兩部分加總比例高達99%。

因此，華碩要求800多家供應鏈展開淨零投資，吳澤欣表示，華碩針對供應商做四象限分類，包括碳排量大但管理能力高、碳排小管理能力好、碳排大管理能力差、碳排小管理能力差，後者華碩會協助一起建立基本碳排查能力，但華碩最大心力會放在碳排大但管理力差的族群，

循環經濟也是促進產品能源效率提升的工具，吳澤欣表示，很多人認為循環經濟只是回收資源，但華碩的循環經濟包括五面向，包括延長產品生命周期（可維修）、改善資源使用（如環保包材）、提升廢棄物價值（回收）、結果導向解決方案（靈活商業模式跟降低IT支援成本）、擴大產品用途（整新捐助校園）。

吳澤欣表示，目前華碩46%產品具備國際環保標章，集團使用24%再生能源，在82%銷售市場建立回收通路，今年第4季更展開商用機「以租賃取代買斷」的策略，「因為電腦是華碩設計，材料華碩挑選，所以回收後可以容易創造價值。

移除碳也有碳權 碳交易更健全！COP29揭三啟示

今年聯合國氣候峰會（COP29）結束，吳澤欣表示，華碩有三看法，首先是：已開發國家承諾2035年前為開發國家每年募資3,000億美元，作為氣候資金，從企業的角度，氣候韌性會變成市場行銷點，也是創新技術的發展方向，但需要更多資金注入，才能走過死亡之谷，讓技術從實驗室走向量產坦途。

其次，未來需加速能源轉型，從企業的觀點來看，石化燃料退場已經很明確，故企業必須有多元的能源配置，以穩定電力供給來源，符合成本效能。

第三，此次COP29會議通過《巴黎協定》第6.4條，碳市場逐漸健全，允許國家、企業甚至個人都可參與由聯合國監管的碳交易市場，聯合國框架下將創建一個高品質、具透明度的碳交易市場，也為台灣帶來機會。

吳澤欣表示，從企業角度來說，「移除類碳權」獲得國際認可，將可擴大企業減碳選項，從全世界上任何一個地方排放的碳如果可以減量，對世界的貢獻是一樣的，所以本來就應該尋找邊際成本（減碳容易且投資成本）較低的地方去努力減碳。