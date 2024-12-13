手握「蘋果認證」民傑資科創辦十年 董座：目標2年 IPO
蘋果（Apple）MFi認證的手機備份品牌民傑資科（Maktar）創立至今，已邁過十個年頭，從當初僅有5人的團隊、一路成長擴大成如今超過50人的專業團隊。而董事長陳良信13日分享，自己當初在2014年毅然決然的投入創業，並攜手神盾（6462）旗下特殊應用晶片（ASIC）廠安國（8054）花費足足一年的時間，才成功研發出，旗下主力產品「口袋相簿 」中，獨家搭載的USB控制晶片MK800。
陳良信分享，自己是從一介工程師白手起家出身的，而在熬過創業最艱辛的擴慌年（第一年）之後，才在2015年透過群眾募資成功崛起；事實上，當初台灣市場存在的募資手段較為缺乏，而民傑資科僅憑在自己的官網上自行募資的方式，就在極短的時間內成功募得6千多萬的資金，他坦言，這是因為團隊剛好搭上蘋果iPhone 6大賣、智慧終端生態系抬頭的趨勢，才一路成長至今。
民傑資科為陳良信與夫人兩人一點一滴建立起來的創新消費性電子產品製造商，而談及朝IPO（首次公開募股）市場邁進的意願？陳良信指出，民傑也有這個方向的意願，雖然自己本身的個性比較保守，但仍看好這個市場的發展，自己預期將在2年內達成這個門檻，不過由於目前民傑產品布局早已跨進日本市場，因此屆時要在台灣、還是日本上市仍需思慮再三，才能真正做出決定。
事實上，民傑資科作為台灣少數兼具產品研發、IC與產品設計、軟硬體開發整合能力的跨國公司，生產符合蘋果MFi認證的創新消費性電子產品，（MFi 為蘋果於2005年推出的認證計畫，Made for iPhone / iPad / iPod），而團隊在當初蘋果iPhone6帶動的龐大市場需求帶動下，也成功在手機備份市場取得極佳的市占。這也展現消費者對於安全自動備份裝置的需求。
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