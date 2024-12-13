打造高雄橋科半導體產業聚落 政府耗資137億投入公共建設

高雄橋科園區位居南台灣半導體S廊帶樞紐，政府投入137億打造公共建設，整體工程預計2025年完工。行政院南部聯合服務中心執行長許乃文表示，南台灣近年已建構出完整的半導體產業廊帶，相信將可吸引世界級人才到南台灣就業及定居。

行政院南服中心今天偕內政部國土管理署南區都市基礎工程分署、國家科學及技術委員會南部科學園區管理局及高雄市府經濟發展局，共同說明橋科園區招商及整建進度。

許乃文表示，國發會10月底南服中心設立國際人才服務及延攬中心南部服務據點，國發基金也將籌畫設立南部辦公室，協助橋科園區進駐廠商獲得資金與外國人才資源。

南科管理局主秘官嘉明提到，橋科園區建設期程縮短至3年，全程遵守相關法規，成為國家開發效率的典範，雖然在開發初期曾因有機農場、斷層帶及泥火山等挑戰，如今已從不被看好到搶手，今年產值可望突破2兆元，顯現出南台灣科技產業實力。

南工分署林敬賢分署長說，園區規畫重視綠化，排水和滯洪量皆滿足未來營運需求，主體道路、坵塊等部分工程預計明年底完工，局部滯洪池、公園受文化遺址、廢棄物清理、地上物拆除等，則預計於後年初全數完工。

高市經發局表示，未來半導體投資的焦點將聚集高雄，不僅半導體領域備受關注，AI產業也在高雄展現投資成果，以鴻海集團旗下的鴻華先進為例，電動巴士工廠選址於橋頭科學園區，預計明年正式完工。

橋頭科學園區總占地262公頃，園區聚焦半導體、航太、精準健康、產業創新和智慧機械五大產業，今年更核准全球電子零組件領導廠商國巨進駐，投資金額達200億元。

目標打造南台灣科技產業聚落，吸引高階人才進駐，目前25家廠商進駐，此外指標型企業如鴻華先進、鈦昇科技、新特系統和智崴資訊等，都在今年舉行廠房動土典禮，預估橋科每年創造600多億元產值，提供1.1萬個就業機會。