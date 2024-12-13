鴻海深耕永續 獲7項 TAISE 永續系列大獎

鴻海科技集團（2317）推動ESG成果持續獲得肯定，鴻海董事長劉揚偉在本周舉辦的「全球企業永續論壇暨聯合頒獎典禮」中獲頒「永續傑出人物獎」殊榮，同時鴻海也摘下TCSA「永續報告書白金獎」，突顯企業在永續治理與資訊透明方面的表現。

鴻海今年已獲台灣永續能源研究基金會（TAISE）多項國內外永續大獎，包括TCSA台灣企業永續獎、APSAA亞太永續行動獎、GCSA全球永續報告書銅獎及台灣生物多樣性銅獎，總計七項殊榮，展現企業在全球永續發展領域的領導力。

在本周的「全球企業永續論壇暨聯合頒獎典禮」中，劉揚偉以推動「永續經營＝EPS + ESG」的核心方針，將創新技術與永續價值結合，成為業界標竿，因此獲TCSA「永續傑出人物獎」。

鴻海本次摘下TCSA「永續報告書白金獎」外，今年在資訊安全及供應鏈永續管理上，也取得亮眼成績，並進一步獲GCSA 永續單項績效獎—資訊安全領袖獎、永續供應鏈領袖獎。其中資訊安全領域，鴻海以資安治理與區域聯防為核心戰略，落實國際資安框架，並透過多層次終端防禦與雲端網路安全，實現全球即時資安監控，進一步保障業務穩定運行，因此獲GCSA「資訊安全領袖獎」。鴻海長期投入資源培訓供應鏈夥伴，共同實現碳排放與廢棄物減量，以及數位化轉型，集團今年也獲GCSA「永續供應鏈領袖獎」。

在減碳與環保領域，鴻海以綠電投資、基金設立及綠色債券推動為策略核心，帶動更多企業加入節能減碳行列，並以此榮獲「APSAA亞太永續行動獎」銀獎。

鴻海近幾年積極投入生物多樣性行動，不僅發布「生物多樣性暨不毀林承諾」號召價值鏈夥伴採取具體行動。自2023年起，鴻海更與國立臺灣海洋大學合作的「永續海洋-循環資源」計畫，結合廢棄建材與創新技術，打造魚礁及藻礁，復育海洋生態提升生物多樣性，創造海洋碳匯。同時，透過多元教育計畫，將永續DNA融入員工及其家庭，實現企業對地球公民的責任承諾。在這些實際行動的努力下，今年鴻海首次參加「台灣生物多樣性獎」即獲銅獎。