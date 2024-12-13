快訊

尹錫悅遭爆上班愛遲到！尖峰時段派空車「假裝出門」 警民叫苦連天

全台冷吱吱！明冷氣團來襲「最冷時間點」曝 周末高山有望迎降雪

鴻海深耕永續 獲7項 TAISE 永續系列大獎

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

鴻海科技集團（2317）推動ESG成果持續獲得肯定，鴻海董事長劉揚偉在本周舉辦的「全球企業永續論壇暨聯合頒獎典禮」中獲頒「永續傑出人物獎」殊榮，同時鴻海也摘下TCSA「永續報告書白金獎」，突顯企業在永續治理與資訊透明方面的表現。

鴻海今年已獲台灣永續能源研究基金會（TAISE）多項國內外永續大獎，包括TCSA台灣企業永續獎、APSAA亞太永續行動獎、GCSA全球永續報告書銅獎及台灣生物多樣性銅獎，總計七項殊榮，展現企業在全球永續發展領域的領導力。

在本周的「全球企業永續論壇暨聯合頒獎典禮」中，劉揚偉以推動「永續經營＝EPS + ESG」的核心方針，將創新技術與永續價值結合，成為業界標竿，因此獲TCSA「永續傑出人物獎」。

鴻海本次摘下TCSA「永續報告書白金獎」外，今年在資訊安全及供應鏈永續管理上，也取得亮眼成績，並進一步獲GCSA 永續單項績效獎—資訊安全領袖獎、永續供應鏈領袖獎。其中資訊安全領域，鴻海以資安治理與區域聯防為核心戰略，落實國際資安框架，並透過多層次終端防禦與雲端網路安全，實現全球即時資安監控，進一步保障業務穩定運行，因此獲GCSA「資訊安全領袖獎」。鴻海長期投入資源培訓供應鏈夥伴，共同實現碳排放與廢棄物減量，以及數位化轉型，集團今年也獲GCSA「永續供應鏈領袖獎」。

在減碳與環保領域，鴻海以綠電投資、基金設立及綠色債券推動為策略核心，帶動更多企業加入節能減碳行列，並以此榮獲「APSAA亞太永續行動獎」銀獎。

鴻海近幾年積極投入生物多樣性行動，不僅發布「生物多樣性暨不毀林承諾」號召價值鏈夥伴採取具體行動。自2023年起，鴻海更與國立臺灣海洋大學合作的「永續海洋-循環資源」計畫，結合廢棄建材與創新技術，打造魚礁及藻礁，復育海洋生態提升生物多樣性，創造海洋碳匯。同時，透過多元教育計畫，將永續DNA融入員工及其家庭，實現企業對地球公民的責任承諾。在這些實際行動的努力下，今年鴻海首次參加「台灣生物多樣性獎」即獲銅獎。

劉揚偉 資安 鴻海

延伸閱讀

鴻海華麗轉身...劉揚偉施魔法

他悔拿打工錢買200元鴻海 網勸別賣揭「關鍵時間點」：你會笑

閒錢、獎金買00922…隨著大盤一起放大本金！ 去年男大生一年賺超過200萬

川普開築關稅壁壘第一槍 鴻海全球設點…力抗亂流

相關新聞

台日推雙邊育才計畫 資策會證實「日本這縣市」學生將來台

為拓展台日高科技產業的交流與合作，日本青森縣知事宮下宗一郎帶領日本產業代表團訪台，並於13日由財團法人資訊工業策進會（資...

加速台日AI、半導體產業合作 國科會辦論壇邀專家分享

為加速推動臺日產業在AI、半導體與AI應用進行跨國合作，國科會今於SEMICON JAPAN展會期間舉辦「2024 AI...

新一代「AI 資料中心」建置需求增 專家喊：仍有3挑戰

生成式AI的蓬勃發展，也帶動了市場對資料中心「容量」和「頻寬」的龐大需求，而有關大廠為了滿足不斷攀升的市場所需，也紛紛規...

聯華林德簽署長期合約 為台灣半導體世界級先進封裝新廠供應氣體

台灣主要工業氣體廠商聯華林德（聯華氣體）宣布，與領導級半導體製造商簽訂長期供應合約，將其位於台灣嘉義的新先進封裝廠提供電...

竹科44周年園慶 陳宗權：科技奠基、多元發展 竹科明年會更好

竹科44周年園慶今（13）日於園區同業公會舉行，園區同業公會監事長謝其嘉、新竹市代理市長邱臣遠及苗栗縣縣長鍾東錦等均到場...

本土太陽能製造腹背受敵！中美晶董座：盼政府多關愛 特休選擇12月敲定

中美晶（5483）規畫讓宜蘭廠電池生產線員工在明年1月請特休案引起關注，該公司董事長徐秀蘭13日親上火線召開記者會，強調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。