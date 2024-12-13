宏致集團歲末送暖 南投縣再添行動書香
宏致電子（3605）長期投身公益活動，並以優秀員工之名捐贈行動圖書車，13日宏致再度捐贈行動圖書車予南投縣政府，為宏致今年度捐贈的第四輛行動圖書車。宏致電子董事長袁万丁親率團隊，於南投縣政府一樓大廳舉行捐贈儀式，將行動圖書車鑰匙正式交付予南投縣縣長許淑華，並獲回贈感謝狀。南投縣文化局局長林榮森與信義鄉鄉長全志堅也共同出席見證這份愛心的傳遞。
行動圖書車命名《劉巧玲號》是以宏致電子服務近20年的財務部資深經理、優秀員工劉巧玲命名。劉經理對此深感榮幸，並表示得知車輛將駛入南投縣的大街小巷，為當地小朋友帶來愉快的閱讀時光，感到十分感動。
南投縣縣長許淑華在致詞中表示：「南投縣幅員遼闊，特別是偏鄉、原鄉地區更需要資源的投入。行動圖書車是一個很好的閱讀資源，我們非常感謝袁董事長及宏致電子全體員工的愛心支持，幫助南投縣朝向宜居有愛的城市目標更進一步。」
宏致電子袁万丁董事長受訪時表示：「宏致電子能夠持續關懷社會，歸功於全體員工平時的努力，才得以讓公司能夠有能力回饋社會。而以優秀員工命名行動圖書車，不僅賦予這份愛心更深的意義，也是一份無法用金錢衡量的喜悅，宏致也將不間斷在公益道路上耕耘。」
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