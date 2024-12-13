台灣大以千萬用戶基礎和集團資源 助虛擬資產市場發展
台灣大（3045）近期參加第三屆台北區塊鏈周（Taipei Blockchain Week；TBW），台灣大強調，持續發展金融科技創新，看好Web3賦能、信任、加密、安全、可程式化等價值，將利用千萬用戶基礎和集團資源，助力虛擬資產市場的發展。
台灣大新科技事業發展副總韓昆舉表示，全球已有超過百萬人有投資虛擬貨幣經驗，台灣民眾對Web3的關注持續升溫，虛擬資產交易所成為使用最頻繁的Web3服務。
韓昆舉認為，近期監管機構實施的虛擬資產交易所登記制度，為市場帶來更清晰的規範架構，促使產業邁向更透明安全方向發展，未來，隨著法規逐步落實，虛擬資產市場有望全面融入傳統金融體系，推動金融與科技的深度融合。
數位部近期推動的數位皮夾（DIW）建置計畫，韓昆舉表示，數位皮夾將為台灣數位經濟帶來關鍵性改變，讓每位公民擁有專屬私鑰，自行掌控身份證件及相關數據，掌控簽章的範圍與方式，並可應用於智能合約、實體資產代幣化（RWA）等鏈上互動場景，是Web3應用的技術基石，更推進台灣民眾與 Web 3 領域的接軌，創造全新可能。
台灣大強調，憑藉其千萬用戶基礎，以及集團資源於Web3領域豐富經驗產生綜效，為虛擬資產市場注入新動能，推動民眾與Web3領域接軌。
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