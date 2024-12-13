台日推雙邊育才計畫 資策會證實「日本這縣市」學生將來台

為拓展台日高科技產業的交流與合作，日本青森縣知事宮下宗一郎帶領日本產業代表團訪台，並於13日由財團法人資訊工業策進會（資策會）董事長黃仲銘與日本青森縣知事宮下宗一郎代表簽署合作備忘錄（MOU），攜手推動台日雙邊數位人才培育、實習交流及產學合作計畫，展開數位領域合作，未來將著力培養具備國際視野與專業能力的優秀人才，也為台日合作創造更多技術創新與市場開拓的機會。

青森縣是日本農業大縣，也是享譽國際的蘋果產地，除了擁有農業資源及食品加工技術外，近年來也積極朝向精密製造與電子產業發展。青森縣知事宮下宗一郎指出，此次訪台，除了希望促進雙方在技術創新與產業升級上的交流合作，也期待透過人才的雙向交流，為兩地的產業發展注入全新動能。

資策會董事長黃仲銘表示，此次合作將深化數位領域的人才培育與交流，透過學術與實務的雙向互動，提供創新的學習與成長平台。同時，青森縣企業將為台灣學生提供多元化的實習機會，並支持大學交換學生計畫，促進青年在專業技能與文化交流上的全面成長。資策會與青森縣更將攜手推動產學合作，縮短學用落差，從實習到就業階段全面提升學生的專業能力，為雙邊未來合作儲備更多優秀人才。

事實上，日本青森縣有弘前大學、八戶工業大學等工業機械與設計基礎人才的培育搖籃，在工業與設計領域有著堅實的基礎，而台灣的數位與資訊半導體等科技供應鏈的實力全球有目共睹，隨著AI、物聯網等新興技術的發展，工業機械需要透過聯網、數位化等，才能為產業轉型加值。因此，此次藉由資策會與日本青森縣合作備忘錄的簽署，台日雙方在數位科技等新興領域及人才培育上將有更多的合作與成長機會。