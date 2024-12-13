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中美晶：太陽能製造廠腹背受敵 盼政府加速核准案場

中央社／ 新竹13日電

中美晶董事長徐秀蘭今天表示，台灣太陽能製造廠面臨「腹背受敵」困境，一方面台灣太陽能案場開案量放緩，另方面是太陽能模組進口比重高，希望政府能夠加速核准太陽能案場建置，讓太陽能市場更健康。

中美晶下午召開線上記者會，徐秀蘭說，去年太陽能市場爆發弊案，政府忙於導正防弊，可以理解且支持，但是太陽能案場開案量放緩，估計今年以來台灣太陽能累計裝置量僅約1.8GW，希望政府能夠加速核准太陽能案場建置。

此外，太陽能模組進口比重高，徐秀蘭表示，沈榮津擔任行政院副院長時，台灣太陽能案場採用進口模組比重僅約20%，鄭文燦擔任行政院副院長時，進口模組比重約30%，目前比重又高於30%。

徐秀蘭說，受到雙重不利因素衝擊，中美晶太陽能電池庫存水位升高，宜蘭廠太陽能產線不得不先停工，管控庫存，觀望市場狀況。

她表示，隨著美國對於越南等第3地太陽能產品提高關稅，恐讓第3地太陽能產線面臨停工壓力，台灣太陽能若持續仰賴進口模組，將存在20年品質保證的風險，希望政府能讓太陽能市場更健康，以利存貨消化，進而讓員工能夠正常工作產出。

中美晶 太陽能電池 美國

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