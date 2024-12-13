新一代「AI 資料中心」建置需求增 專家喊：仍有3挑戰

生成式AI的蓬勃發展，也帶動了市場對資料中心「容量」和「頻寬」的龐大需求，而有關大廠為了滿足不斷攀升的市場所需，也紛紛規劃要在各地打造能妥善安置此類高運算AI伺服器的「新一代AI資料中心」。談及全球資料中心基礎建設現況，安全科學認證專家優力國際（UL Solutions）13日指出，「散熱處理、大電力電源配置、機架系統裝置應用完整解方」3項標準，是大廠建新世代資料中心時，最關鍵的挑戰。

AI技術的崛起，使得對產業營運至為重要的雲端存取與計算力往前邁進一大步，而優力國際（UL）今日於北投總部以「打造體質穩健的新一代AI資料中心」為題，找多名不同領域的AI專家親自現身說法，並以AI資料中心的主要內部構件，包括散熱水冷解決方案、機架到高瓦數的電源供應等，說明可供遵循的相應標準要求，如UL/IEC 62368-1 及UL 2416，以利新一代資料中心建置的整體考量。

根據研調機構今年發布的「AI Server（伺服器）產業分析報告」之預估，2024年的AI Server產值將達逾1,870億美元，成長率達69%，產值可占整體Server高達65%。隨著AI伺服器的導入，既有的資料中心機房規格顯然已不敷使用。為了適妥安置這類高運算的AI伺服器，新一代的資料中心需要在電力容量、散熱系統等基礎環境的建置，進行全面的升級。

優力國際指出，面對這波由AI掀起的巨浪，全球企業都已積極投入擴大自身於資料中心的基礎建設，而團隊認為在即將到來的AI時代中，最為關鍵的就是擁有強大AI技術、且蘊含著龐大算力的「高階伺服器」，不過要產生這麼高的算力，也衍生出「散熱、電力供應、應用模組」等三大的難題，而搭載何種配置才能以最小的消耗提供最大的算力及效能，則成為大廠搶占商機的關鍵。