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竹科44周年園慶 陳宗權：科技奠基、多元發展 竹科明年會更好

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
竹科管理局局長陳宗權今日主持竹科44周年慶表示，竹科管理局將持續鞏固既有高科技產業優勢，利用半導體產業雄厚基礎，發展多元化產業，竹科的明年一定會更好。圖/竹科管理局提供
竹科管理局局長陳宗權今日主持竹科44周年慶表示，竹科管理局將持續鞏固既有高科技產業優勢，利用半導體產業雄厚基礎，發展多元化產業，竹科的明年一定會更好。圖/竹科管理局提供

竹科44周年園慶今（13）日於園區同業公會舉行，園區同業公會監事長謝其嘉、新竹市代理市長邱臣遠及苗栗縣縣長鍾東錦等均到場祝賀。

竹科管理局局長陳宗權就任後首次主持園慶活動，致詞時首先感謝園區夥伴蒞臨給予鼓勵。今年園慶主軸是「勢在竹科引領趨勢」，面對國際情勢的變化，竹科管理局努力打造良好的投資經營環境，要讓竹科廠商持續站穩全球高科技產業供應鏈要角，並且協助園區廠商穩居技術領先地位。

陳宗權也向與會先進報告今年度的園區建設成果，包括生醫園區第三生技大樓落成啟用後即近滿租，竹科管理局已規劃於生醫園區興建第四生技大樓；此外，X基地第一期軟體大樓已完工，主要引進軟硬整合智慧應用的廠商，將於明年陸續進駐。除了硬體建設外，竹科管理局也持續協助新創團隊強化海外市場連結及發展，為科學園區更長遠的競爭力鋪路。

陳宗權進一步表示，園慶活動在12月歲末舉辦，正是回顧反思及規劃來年的時機，要跑得比競爭者更快才能維持領先，竹科管理局將持續鞏固既有高科技產業優勢，利用半導體產業雄厚基礎，發展多元化產業，竹科的明年一定會更好！

竹科園慶專題講座邀請知名作家及節目主持人謝哲青分享「從閱讀、旅行、藝術到科技生活的心力量」，也邀請到熱愛音樂的園區人「竹科實中雙語部管弦樂團」以及「世界先進熱音社」帶來精彩表演，展現科技與人文並進、事業與生活雙贏的竹科形象，共同祝賀新竹科學園區44週年生日快樂。

竹科

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