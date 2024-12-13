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本土太陽能製造腹背受敵！中美晶董座：盼政府多關愛 特休選擇12月敲定

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
中美晶董事長徐秀蘭。圖/聯合報系資料照
中美晶董事長徐秀蘭。圖/聯合報系資料照

中美晶（5483）規畫讓宜蘭廠電池生產線員工在明年1月請特休案引起關注，該公司董事長徐秀蘭13日親上火線召開記者會，強調尚未定案，會讓員工自行選擇請特休或依法通報實施無薪假，可能影響範圍約上百名員工。

徐秀蘭表示，此事起源是太陽能電池訂單狀況不理想，存貨頗高，因此進行勞資溝通，協商從1月7日至農曆春節假期前的大約2周半時間，如何進行短期安排。

徐秀蘭指出，在農曆年前生產線停線之際，集團是希望盡量照顧員工，讓員工薪水別打折，也領到足額年終獎金，因此提議讓大家考慮先請特休，如果不夠可以預借，寄望過完年後存貨與訂單情況可逐漸恢復。而同仁如果因此下半年特休不足，可以請事假，公司不會扣全勤獎金。

至於如果有員工不希望請特休，徐秀蘭也提到，那就是變成無薪休假，同仁們可以自行考慮選擇，屆時定案就會依法通報。

對於此案影響多少員工，徐秀蘭說，可能有上百位，但還未敲定，因為公司還有其他如售電等不受影響的部門，或許有些人可於這兩周半期間內負責其他工作內容。

有鑑於請特休方案曝光後引起外界關注，徐秀蘭表示，有些員工希望公司不要因此收回請特休方案，所以溝通時間可能還需要長一點，相關方案應該會於12月底前，甚至希望聖誕節前底定。

同時，從營運面來看，徐秀蘭強調，電池業務占中美晶營收比重僅約2％左右。不過，目前確實本土太陽能製造可謂腹背受敵，因為今年台灣太陽能裝置量降低，但同時進口太陽能模組所占比重又提高。她期盼政府對於太陽能本土製造業關愛的眼神可以再強烈一點，而中美晶也會努力開拓海外市場。

中美晶 太陽能電池

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