周建宏：導入 AI 不僅提升效率 更重新定義企業競爭力

面對生成式AI的來襲，資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏13日指出，各行各業正在改變其運作方式，不僅提升效率，也重新定義企業的競爭力，但在使用AI的過程中企業也更應該要重視的是想達到什麼目標。

PwC Taiwan攜手經濟日報今日舉辦「AI大策略大布局論壇」，會中周建宏致詞時提到，AI領域之中如果單純談技術的話PwC將很難成為佼佼者，不過PwC卻可以在AI領域中立足甚至超越對手，其最主要的原因就是，「我們一直在強調使用AI到底可以達成什麼目標或結果」。

周建宏也舉例，像是導入AI可以提升客服的品質，意味著客戶的體驗、滿意度等都可獲得提升；另外一個例子就是，PwC協助一個新藥的開發，透過AI可以讓產品研發的速度大幅提升，讓上市時間可以大幅縮短，這就是結果。

周建宏也提到，假使可以比同業節省三分之二的時間，那你個競爭力就可以提高相當多，當然也有許多人認為利用AI來提升效率，一但提升效率就能節省成本，這就是最顯而易見的結果。

此外，周建宏也提到，「說到AI不能只談技術」，而是要看AI的結果，PwC就是透過全方位的顧問服務，協助客戶來達到這些目標，產出想要的結果，這也是自己想傳達的重點。他也強調，面對AI帶來的轉型急迫性，企業必須制定AI轉型藍圖，將AI轉化為決勝未來的關鍵利器。

經濟日報社長劉永平致詞時則提到，根據PwC 2024台灣企業領袖調查報告顯示，全球近七成、台灣超過五成企業領袖認為，AI在未來三年會影響企業與員工發展，更有70％的家族企業接班人未來將投身AI發展、73％的家族企業接班人相信生成式AI將引領變革、84％的企業有意培訓員工使用AI，但僅有12％實行。面對這波新科技浪潮，無論身處哪個領域，企業與個人都必須學習AI新技能。

劉永平說，PwC現在已經領頭在做了，透過運用AI科技並提供完整解決方案，幫助企業實現AI轉型，服務內容包括AI策略規劃諮詢、AI基礎架構設計及建置、AI模型訓練、員工AI能力培訓及應用場景設計，藉此賦能企業，優化決策過程、提高作業效率、降低營運成本，進而提升企業應變能力及商業價值。