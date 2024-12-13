快訊

劍指王義川！藍提非法監控調查委員會 交付朝野協商

陳文茜曝罹「黑色素癌」擴散多器官！ 醫曝「判斷指標」：要及早就診

周建宏：導入 AI 不僅提升效率 更重新定義企業競爭力

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

面對生成式AI的來襲，資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏13日指出，各行各業正在改變其運作方式，不僅提升效率，也重新定義企業的競爭力，但在使用AI的過程中企業也更應該要重視的是想達到什麼目標。

PwC Taiwan攜手經濟日報今日舉辦「AI大策略大布局論壇」，會中周建宏致詞時提到，AI領域之中如果單純談技術的話PwC將很難成為佼佼者，不過PwC卻可以在AI領域中立足甚至超越對手，其最主要的原因就是，「我們一直在強調使用AI到底可以達成什麼目標或結果」。

周建宏也舉例，像是導入AI可以提升客服的品質，意味著客戶的體驗、滿意度等都可獲得提升；另外一個例子就是，PwC協助一個新藥的開發，透過AI可以讓產品研發的速度大幅提升，讓上市時間可以大幅縮短，這就是結果。

周建宏也提到，假使可以比同業節省三分之二的時間，那你個競爭力就可以提高相當多，當然也有許多人認為利用AI來提升效率，一但提升效率就能節省成本，這就是最顯而易見的結果。

此外，周建宏也提到，「說到AI不能只談技術」，而是要看AI的結果，PwC就是透過全方位的顧問服務，協助客戶來達到這些目標，產出想要的結果，這也是自己想傳達的重點。他也強調，面對AI帶來的轉型急迫性，企業必須制定AI轉型藍圖，將AI轉化為決勝未來的關鍵利器。

經濟日報社長劉永平致詞時則提到，根據PwC 2024台灣企業領袖調查報告顯示，全球近七成、台灣超過五成企業領袖認為，AI在未來三年會影響企業與員工發展，更有70％的家族企業接班人未來將投身AI發展、73％的家族企業接班人相信生成式AI將引領變革、84％的企業有意培訓員工使用AI，但僅有12％實行。面對這波新科技浪潮，無論身處哪個領域，企業與個人都必須學習AI新技能。

劉永平說，PwC現在已經領頭在做了，透過運用AI科技並提供完整解決方案，幫助企業實現AI轉型，服務內容包括AI策略規劃諮詢、AI基礎架構設計及建置、AI模型訓練、員工AI能力培訓及應用場景設計，藉此賦能企業，優化決策過程、提高作業效率、降低營運成本，進而提升企業應變能力及商業價值。

AI

延伸閱讀

興達海基可能熄燈 中鋼股價未止血今再下跌至20元

和碩淨零目標獲SBTi認證 加速供應鏈低碳轉型

經濟日報社論／善用人潮經濟 催動大商機

楠梓電2025年營收AI占比將跳增五成

相關新聞

竹科今年產值約1.5兆 看好明年AI帶動高階半導體需求大

竹科44周年園慶今天在園區同業公會舉行。竹科管理局長陳宗權受訪表示，竹科產值去年約1.4兆元，預估今年1.5兆元「沒有問...

中美晶澄清 無要求員工強制特休情形

中美晶（5483）13日在公開資訊觀測站針對媒體報導宜蘭太陽能電池廠生產線調整事宜提出澄清，強調「相關措施為勞資會議的討...

竹科44周年園慶 陳宗權：科技奠基、多元發展 竹科明年會更好

竹科44周年園慶今（13）日於園區同業公會舉行，園區同業公會監事長謝其嘉、新竹市代理市長邱臣遠及苗栗縣縣長鍾東錦等均到場...

本土太陽能製造腹背受敵！中美晶董座：盼政府多關愛 特休選擇12月敲定

中美晶（5483）規畫讓宜蘭廠電池生產線員工在明年1月請特休案引起關注，該公司董事長徐秀蘭13日親上火線召開記者會，強調...

中美晶董座徐秀蘭：太陽能電池腹背受敵 宜蘭廠電池產線不得不停工

中美晶董事長徐秀蘭今日收盤後舉行記者會，說明宜蘭廠電池產線下月停工原由。她強調，受到進口太陽能模組大幅增加及國內電廠開發...

陽明交大辦台日半導體論壇 郭智輝盼共築供應鏈

陽明交通大學舉辦第一屆首屆台日半導體論壇，經濟部長郭智輝受邀演講，期盼台日分工、共築半導體供應鏈，強化彼此經濟安全保障

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。