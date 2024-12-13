中美晶董座徐秀蘭：太陽能電池腹背受敵 宜蘭廠電池產線不得不停工

中美晶董事長徐秀蘭今日收盤後舉行記者會，說明宜蘭廠電池產線下月停工原由。她強調，受到進口太陽能模組大幅增加及國內電廠開發案停滯，中美晶腹背受敵，庫存激增，才不得不提前於明年1月7日起停工。

配合農曆春節，等於宜蘭電池產線自明年1月7日起到2月4日停工，勞資雙方初步達成的共識希望能讓員工在農曆春節前能在元月領到全薪，因此1月7日起到農曆春節為期二周半的天數，是有特休者先消化特休，特休不足者可預支特休，若想保留特休者，將休無薪假。

徐秀蘭並進一步澄清說，中美晶宜蘭廠包括電池、售電、電廠開發等事業部門，由於是集團中獨立集中發展太陽能事業的廠區，在面臨電池庫存激增下，公司只能儘量將產線人員在宜蘭廠區內調動，無法將人員調往新竹或竹南廠區，這是目前遭遇最大難題。

她強調，由於宜蘭電池產線每月產量高達幾百萬片，而現有的庫存因與原本預估去化速度相距甚遠，國內電廠開發案進展落後，進口模組增加量又遠遠超過預期，在腹背受敵下，無法將停工日期延至農曆春節後才實施。

她強調，希望這是短暫的停工措施，中美晶對太陽能後市仍抱持正面訊息，包括美國提高對東南亞等地輸美太陽能產品關稅，預期未來會有不少洗產地的陸製太陽能模組廠，被迫退出市場，且台灣製的太陽能模組具備高轉換效率及良好品質，勢必會受到美國市場青睞。再者，第三地登陸的太陽能模組未來面臨品質保證的疑慮升高，將讓太陽能電廠開發改變採購策略；除此之外，也預期政府將會重視目前的狀況，加重遏止中國大陸製產品透過第三地洗產地登台。

徐秀蘭表示，太陽能電池占中美晶營收僅約2%，以中美晶目前的庫存，都足以支應未來兩個月需求，因此影響營收非常有限。

她進一步指出，由於每位員工選擇方案不一，有些人想保留特休假，就得休無薪假，中美晶將會依勞基法，希望能在耶誕節前夕向主管機關正式提報放無薪假人數。 她指出，選擇全數特休支應或預支特休、或打算休無薪假人數將超過100位。