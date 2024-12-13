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科林研發推首款晶圓製造設備維護優化協作機器人

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
科林研發推出了 Dextro 半導體業界首款協作機器人。圖/科林研發提供
科林研發推出了 Dextro 半導體業界首款協作機器人。圖/科林研發提供

科林研發（Lam Research）推出了 Dextro 半導體業界首款協作機器人 （cobot），旨在優化晶圓製造設備的關鍵維護任務。Dextro 現已部署至全球多個先進晶圓廠中，可實現準確、高精度的維護保養，以最大限度地減少設備停機時間和生產變異。它驅動了一步到位（FTR）的顯著成果，從而提高了良率。

科林研發客戶服務事業群副總裁 Chris Carter 表示：「Dextro 的推出是半導體製造設備維護保養領域裡一次激勵人心的技術大躍進。它能與晶圓廠工程師協同合作，以超越人類工作能力的精確度和重複性，執行複雜的維護任務，實現更長的設備正常運行時間和更高的生產良率。Dextro 是科林研發廣泛的設備和服務組合中強而有力的生力軍，可協助晶片製造商優化其晶圓廠的成本和生產力。」

科林研發表示，現今的晶圓製造設備利用先進的物理學、機器人技術和化學來製造奈米級半導體。典型的晶圓廠內通常有數百種製程設備，每一種都需要定期進行複雜的維護保養。Dextro 旨在改善次微米級精度的設備維護重複性，以期提高設備的成本效益。

隨著晶圓廠規模、地域多元化和設備複雜性不斷增加，晶圓製造商需要透過提高自動化程度和效率來優化其晶圓廠工程師的效能。尤其，當全球半導體職缺的需求數量持續超過業界培養熟練工程師的供給數量，這一點將變得更加重要。

精確性在設備維護保養中至關重要，其中子系統的準確重新組裝更是關鍵。實現 FTR 可節省時間和成本。重複性的維護保養還可以減少耗材、勞動力和生產停機時間的相關浪費，從而減少生產變異並提高生產良率。

半導體 晶圓廠

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