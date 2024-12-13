竹科今年產值約1.5兆 看好明年AI帶動高階半導體需求大

竹科44周年園慶今天在園區同業公會舉行。竹科管理局長陳宗權受訪表示，竹科產值去年約1.4兆元，預估今年1.5兆元「沒有問題」，展望明年應該也是非常樂觀，因AI應用帶動高階半導體生產需求還是很大，明年應該還是會再創新高。

新竹市代理市長邱臣遠、苗栗縣長鍾東錦、竹科管理局長陳宗權與科學園區產業同業公會監事長謝其嘉今天均出席竹科44周年園慶。謝其嘉致詞時指出，竹科廠商100%靠外銷，只要局勢緊張訂單就會「跑得很快」，強調其他困難都有辦法克服，廠商需要靠政府維持「穩定、和平」。

謝其嘉指出，3個科學園區從金融風暴到台幣升值，遭遇疫情還有中美貿易戰，一路走來非常辛苦，但園區不但沒有萎縮反而成長，不過令人擔心的是， 只要有緊張的情勢，「訂單會跑的很快，大家就放假了」，需要靠政府才能維持穩定、和平。

陳宗權受訪表示，科學園區在台灣經濟上扮演重要角色，竹科更是在整個高科技產業的重鎮。展望未來，還是會持續創新、支持廠商投資，也感謝中央核定計畫，讓竹科擴大發展，竹科也會與廠商努力，精進技術並保持領先地位。

談到接下來有哪些計畫，以及生醫園區的發展？陳宗權說，目前是桃竹苗大矽谷計畫，未來有用地的擴充，竹科一定會在這裡面好好開發，讓廠商安心進駐。生醫今年4月第三生技大樓已啟用，招商成績非常好，希望能規畫第四生技大樓，因為今年4月推出後，已經幾乎要滿租，會持續規畫新的空間，讓更多廠商進駐。

被問到台積電2奈米進程，陳宗權說，寶山廠如火如荼展開，也陸續完工，公共工程的建設也配合著整個廠商的建廠同步來進行，目前非常的順利。