中美晶澄清 無要求員工強制特休情形

中美晶（5483）13日在公開資訊觀測站針對媒體報導宜蘭太陽能電池廠生產線調整事宜提出澄清，強調「相關措施為勞資會議的討論議案，並未作成決議，亦無要求員工強制特休之情形」；中美晶同時表示，「宜蘭廠太陽能電池業務的營收佔公司整體合併營收比例不及2%，此次生產線的調整並不會對公司的整體營運造成重大影響」。

中美晶公告澄清表示，針對媒體報導宜蘭太陽能電池廠生產線調整事宜，本公司在此澄清，宜蘭廠12月11日召開的勞資會議，主要目的是為了與員工代表充分溝通宜蘭廠太陽能電池生產線目前的營運狀況，並共同討論生產線的未來規劃。相關措施為勞資會議的討論議案，並未作成決議，亦無要求員工強制特休之情形。

中美晶指出，旗下包含半導體、車用及再生能源三大事業體，宜蘭廠太陽能電池業務的營收佔公司整體合併營收比例不及2%，此次生產線的調整並不會對公司的整體營運造成重大影響。

中美晶強調，對於台灣製造的高品質高效率的太陽能電池還是深具信心，目前除了期望台灣太陽能案廠可以盡快恢復成長動能之外，也繼續積極開發海外的太陽能市場訂單中，期望台灣太陽能電池能繼續在海外市場成長茁壯。

中美晶13日以143.5元開低，一度重挫至跌停138.5元，盤中跌幅逾8%；集團公司股價也是同步下跌，朋程（8255）盤中跌幅逾4%，環球晶（6488）下跌逾3%，茂矽（2342）及宏捷科（8086）盤中則下跌逾2%，台特化盤中跌幅相對較小。