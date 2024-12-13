聽新聞
0:00 / 0:00
中美晶澄清 無要求員工強制特休情形
中美晶（5483）13日在公開資訊觀測站針對媒體報導宜蘭太陽能電池廠生產線調整事宜提出澄清，強調「相關措施為勞資會議的討論議案，並未作成決議，亦無要求員工強制特休之情形」；中美晶同時表示，「宜蘭廠太陽能電池業務的營收佔公司整體合併營收比例不及2%，此次生產線的調整並不會對公司的整體營運造成重大影響」。
中美晶公告澄清表示，針對媒體報導宜蘭太陽能電池廠生產線調整事宜，本公司在此澄清，宜蘭廠12月11日召開的勞資會議，主要目的是為了與員工代表充分溝通宜蘭廠太陽能電池生產線目前的營運狀況，並共同討論生產線的未來規劃。相關措施為勞資會議的討論議案，並未作成決議，亦無要求員工強制特休之情形。
中美晶指出，旗下包含半導體、車用及再生能源三大事業體，宜蘭廠太陽能電池業務的營收佔公司整體合併營收比例不及2%，此次生產線的調整並不會對公司的整體營運造成重大影響。
中美晶強調，對於台灣製造的高品質高效率的太陽能電池還是深具信心，目前除了期望台灣太陽能案廠可以盡快恢復成長動能之外，也繼續積極開發海外的太陽能市場訂單中，期望台灣太陽能電池能繼續在海外市場成長茁壯。
中美晶13日以143.5元開低，一度重挫至跌停138.5元，盤中跌幅逾8%；集團公司股價也是同步下跌，朋程（8255）盤中跌幅逾4%，環球晶（6488）下跌逾3%，茂矽（2342）及宏捷科（8086）盤中則下跌逾2%，台特化盤中跌幅相對較小。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 LINE免費貼圖6款！這款「不可瑟瑟」免任務用半年 卡娜赫拉慶耶誕新年
📢 AirPods 4主動式降噪款開箱！實測噪音消滅驚豔 佩戴貼合度、音質再進化
📢 蘋果史上最薄！iPhone 17 Air僅6.25mm厚度 但藏1隱憂被當「中階手機」
📢 《軒轅劍參》Switch完全版開箱！典藏畫冊勾出老粉絲情懷 妮可Q版外露
📢 石頭G20S Ultra掃拖機器人開箱！7.98cm超薄機身鑽低矮區 星陣導航輕鬆過障礙賽
📢 果粉超愛「關iPhone APP保持順暢省電」！專家搖頭：手機電池壽命更慘
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言