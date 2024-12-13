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陽明交大辦台日半導體論壇 郭智輝盼共築供應鏈

中央社／ 台北13日電
陽明交通大學13日指出，首屆台日全球半導體戰略合作夥伴暨創新創業論壇10至12日在台舉辦，呼應陽明交大與日本各校共同推進「半導體奈米技術與生醫科學及應用技術」的決心。（陽明交大提供）中央社
陽明交通大學13日指出，首屆台日全球半導體戰略合作夥伴暨創新創業論壇10至12日在台舉辦，呼應陽明交大與日本各校共同推進「半導體奈米技術與生醫科學及應用技術」的決心。（陽明交大提供）中央社

陽明交通大學舉辦第一屆首屆台日半導體論壇，經濟部長郭智輝受邀演講，期盼台日分工、共築半導體供應鏈，強化彼此經濟安全保障。

陽明交大今天發布新聞稿，第1屆台日全球半導體戰略合作夥伴暨創新創業論壇本月10日到12日舉辦，呼應陽明交大與日本北海道大學、九州大學、熊本大學、東北大學共同推進「半導體奈米技術與生醫科學及應用技術」的決心。

受邀開幕演講的經濟部長郭智輝指出，台灣半導體產業從上游IC設計、中游晶圓代工到下游IC封測，都是全球市場的領頭羊。加上政府打造的科學園區模式、大專院校半導體學院培育人才，成就台灣豐富的園區建設與管理經驗。

郭智輝強調，經濟部將以短、中長期的規劃，掌握日本法規及稅務、導入園區管理制度，協助在日台商發揮產業群聚效益，解決海外投資問題。他期望台日分工共築半導體供應鏈，深化雙方經貿夥伴關係，強化彼此經濟安全保障，共創永續未來。

陽明交大校長林奇宏則表示，台灣過去與日本談合作（collaboration），現在談共創（co-creation），意味著雙方不僅僅是分享資源和能力，更是一起探索並實現創新的解決方案。

半導體 陽明交大

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