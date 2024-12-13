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AWS 新資料中心元件問世！3大升級強化 AI 創新及能源效率

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
AI創新及能源效率已成為「AI軍備競賽」的勝負關鍵。圖／聯合報系資料照片
AI創新及能源效率已成為「AI軍備競賽」的勝負關鍵。圖／聯合報系資料照片

亞馬遜（Amazon）旗下AWS今天13日宣布，將正式推出一系列資料中心新元件，旨在支援新一代人工智慧（AI）創新並滿足客戶不斷變化的需求。AWS對電源、冷卻和硬體設計等進行的一系列創新，建構更加節能的資料中心，為客戶進一步創新奠定基礎。AWS在全球新推出的資料中心都將具備這些新元件，而許多關鍵元件皆已部署於現有的資料中心。

AWS基礎設施服務副總裁Prasad Kalyanaraman表示，團隊持續推動基礎設施創新，致力於為全球客戶建構效能卓越、可靠、安全且永續的雲端服務。藉由資料中心的新功能，包括能源效率的提升以及對新興工作負載的彈性支援，是我們在雲端運算領域的一大重要進展。

同時，更令人興奮的是，這些功能均採用模組化設計，讓我們得以對現有基礎設施進行升級改造，實現液體冷卻並提高能源效率，這不僅為生成式AI應用提供強大的動能，也降低了碳足跡。

事實上，AWS擁有18年建構大規模資料中心、13年為AI工作負載提供基於GPU的伺服器之豐富經驗。目前，AWS的資料中心為全球數百萬活躍客戶提供服務，包括數十萬使用AWS AI和機器學習服務的客戶，以及全球數萬個使用Amazon Bedrock建構生成式AI應用程式的客戶。

隨著生成式AI日益普及與客戶對GPU容量需求不斷增長，AWS不斷調整和優化資料中心，以支援更高的功率密度需求。主要的升級包括：1. 簡化電力和機械設計，提高可用性、2. 在冷卻、機架設計和控制系統進行創新、3. 實現能源效率與永續雙提升：機械能耗降低46%，混凝土含碳量減少35%。

輝達（NVIDIA）超大規模與高效能運算事業部副總裁Ian Buck表示，隨著AI需求不斷發展，資料中心也需同步加速演進。先進的液體冷卻解決方案能夠高效地冷卻AI基礎設施，同時顯著降低能耗。我們與AWS在液體冷卻機架設計上攜手合作，將協助客戶以卓越的效能和效率運行高強度的AI工作負載。

據悉，AWS這次發布的資料中心新元件將在AWS全球基礎設施進行部署，覆蓋全球34個區域、108個可用區域，以及如Amazon Local Zones等其他基礎設施。團隊也預計將在2025年初，包含完整元件的新型AWS資料中心將在美國開始建設。

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