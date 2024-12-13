詹文男 X 丘立全 以AR開創人機互動新視界

隨著科技的快速進步，擴增實境（AR）技術已成為引領未來的創新力量。AR的多元應用正逐步改寫產業互動模式，為消費者與企業帶來嶄新的體驗。數位轉型學院院長詹文男特別邀請啟雲科技董事長丘立全上「大師543」節目，暢談AR在百工百業的應用，特別以職棒啦啦隊的應用為例，如何透過AR的互動，提昇客戶體驗，拓展粉絲經濟。

11年前丘立全創辦了啟雲科技，他帶領團隊從3D技術起步，由於技術應用的突破，成為Meta（原Facebook）平台上最多產的合作夥伴之一，並成功打造了多款AR應用場景。

然而，他很快意識到創業的挑戰並不僅僅在於產品的下載量，而是如何將創意轉化為具有市場價值的產品。2017年，啟雲科技憑藉其特有的技術基礎，成為Meta AR平台「SparkAR」的合作夥伴，並專注於AR濾鏡及廣告的開發，實現了虛實結合的創新應用。

在多年的技術積累與實踐中，啟雲科技開發了多款具有市場影響力的AR應用，包括Picbot（Picture Robot）這一AR互動裝置。Picbot整合了臉部追蹤與身體動態捕捉技術，可將使用者與虛擬角色無縫融合。近期，啟雲科技攜手富邦悍將推出的「AI虛擬攝影棚」，不僅能讓球迷與啦啦隊「富邦Angels」進行虛擬合照，還可同步與應援舞互動，將娛樂、互動與技術做完美的結合。

自AI虛擬攝影棚在富邦悍將新莊棒球場亮相以來，短短幾個月內便吸引了大批球迷體驗，其精緻的互動設計與創新的應用模式廣受好評。甚至，許多球迷更以「收集」的方式逐一體驗與22位啦啦隊成員的互動，展現出AR應用對粉絲經濟的強大驅動力。

除娛樂領域外，啟雲科技也正積極探索AR技術在其他產業中的應用可能性，包括醫療、工業4.0以及教育訓練。透過AR的沉浸式體驗，使教學與工作環境更為直覺與高效率。而隨著市場需求的逐步增長，啟雲科技將持續發揮其技術優勢，拓展AR應用的廣度與深度。

雖然技術層面已臻成熟，丘立全坦言，在開發過程中仍面臨IP授權的挑戰。以啦啦隊合照與應援舞為例，球員及啦啦隊成員的肖像權需與多方協調才能順利推動專案。未來，啟雲科技將以更完善的合作模式，解決IP相關問題，進一步提升AR應用的普及性與可持續性。