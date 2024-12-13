快訊

他玩刮刮樂中「12個大披薩」 眾人笑翻：光看就覺得肚子很撐

中職／曾豪駒簽複數年合約 全猿出走之際「猿分」延續逾20年

詭異！公務員之死 記者問「誰包庇」麥克風竟爆音 北分署飄燒金紙味

詹文男 X 丘立全 以AR開創人機互動新視界

經濟日報／ 記者陳佩嘉／台北即時報導
數位轉型學院院長詹文男（左）邀請啟雲科技董事長丘立全（右）上「大師543」節目，暢談AR在百工百業的應用，特別以職棒啦啦隊的應用為例，如何透過AR的互動，提昇客戶體驗，拓展粉絲經濟。數位轉型學院／提供
數位轉型學院院長詹文男（左）邀請啟雲科技董事長丘立全（右）上「大師543」節目，暢談AR在百工百業的應用，特別以職棒啦啦隊的應用為例，如何透過AR的互動，提昇客戶體驗，拓展粉絲經濟。數位轉型學院／提供

隨著科技的快速進步，擴增實境（AR）技術已成為引領未來的創新力量。AR的多元應用正逐步改寫產業互動模式，為消費者與企業帶來嶄新的體驗。數位轉型學院院長詹文男特別邀請啟雲科技董事長丘立全上「大師543」節目，暢談AR在百工百業的應用，特別以職棒啦啦隊的應用為例，如何透過AR的互動，提昇客戶體驗，拓展粉絲經濟。

11年前丘立全創辦了啟雲科技，他帶領團隊從3D技術起步，由於技術應用的突破，成為Meta（原Facebook）平台上最多產的合作夥伴之一，並成功打造了多款AR應用場景。

然而，他很快意識到創業的挑戰並不僅僅在於產品的下載量，而是如何將創意轉化為具有市場價值的產品。2017年，啟雲科技憑藉其特有的技術基礎，成為Meta AR平台「SparkAR」的合作夥伴，並專注於AR濾鏡及廣告的開發，實現了虛實結合的創新應用。

在多年的技術積累與實踐中，啟雲科技開發了多款具有市場影響力的AR應用，包括Picbot（Picture Robot）這一AR互動裝置。Picbot整合了臉部追蹤與身體動態捕捉技術，可將使用者與虛擬角色無縫融合。近期，啟雲科技攜手富邦悍將推出的「AI虛擬攝影棚」，不僅能讓球迷與啦啦隊「富邦Angels」進行虛擬合照，還可同步與應援舞互動，將娛樂、互動與技術做完美的結合。

自AI虛擬攝影棚在富邦悍將新莊棒球場亮相以來，短短幾個月內便吸引了大批球迷體驗，其精緻的互動設計與創新的應用模式廣受好評。甚至，許多球迷更以「收集」的方式逐一體驗與22位啦啦隊成員的互動，展現出AR應用對粉絲經濟的強大驅動力。

除娛樂領域外，啟雲科技也正積極探索AR技術在其他產業中的應用可能性，包括醫療、工業4.0以及教育訓練。透過AR的沉浸式體驗，使教學與工作環境更為直覺與高效率。而隨著市場需求的逐步增長，啟雲科技將持續發揮其技術優勢，拓展AR應用的廣度與深度。

雖然技術層面已臻成熟，丘立全坦言，在開發過程中仍面臨IP授權的挑戰。以啦啦隊合照與應援舞為例，球員及啦啦隊成員的肖像權需與多方協調才能順利推動專案。未來，啟雲科技將以更完善的合作模式，解決IP相關問題，進一步提升AR應用的普及性與可持續性。

數位轉型學院院長詹文男也與丘立全針對AR技術發展及應用的各種可能性進行深入探討，想瞭解AR如何為百工百業帶來更具想像力的互動方式？請造訪數位轉型學院「大師543」：https://www.youtube.com/watch?v=K41QHkdndjo

數位轉型學院院長詹文男（左）邀請啟雲科技董事長丘立全（右）上「大師543」節目，暢談AR在百工百業的應用。數位轉型學院／提供
數位轉型學院院長詹文男（左）邀請啟雲科技董事長丘立全（右）上「大師543」節目，暢談AR在百工百業的應用。數位轉型學院／提供

AR 啦啦隊 富邦悍將

延伸閱讀

澳洲「新聞稅」 劍指社群平台

影／超驚悚！美女啦啦隊員表演後空翻 竟摔斷脖子送醫

PLG／富邦勇士撒拉嘿勇主題周 4韓籍啦啦隊來台應援 

冬盟／觀眾占據應援舞台與啦啦隊熱舞引怨聲 網：這裡是自由座吧！

相關新聞

AWS 新資料中心元件問世！3大升級強化 AI 創新及能源效率

亞馬遜（Amazon）旗下AWS今天13日宣布，將正式推出一系列資料中心新元件，旨在支援新一代人工智慧（AI）創新並滿足...

蘋果升級AI 鴻海、廣達沾光…法人看好有助完備生態系

蘋果11日宣布最新作業系統整合ChatGPT，iPhone、Mac電腦、iPad等硬體AI功能大升級，法人看好有助完備蘋...

台達電砸百億 組氫能國家隊…百萬瓦電池測試平台啟用

台達電昨（12）日宣布，將於明年起五年內斥資3億美元（約新台幣百億元），攜手台電、中鋼及中油等組建氫能國家隊。台達電董座...

詹文男 X 丘立全 以AR開創人機互動新視界

隨著科技的快速進步，擴增實境（AR）技術已成為引領未來的創新力量。AR的多元應用正逐步改寫產業互動模式，為消費者與企業帶...

斥資近百億 台達組氫能國家隊

台達電子昨天宣布將於明年起五年內，斥資三億美元（約台幣九十七億元）攜手台電、中鋼及中油等組建氫能國家隊。台達董事長鄭平昨...

中美晶電池廠 員工強制特休

太陽能大廠中美晶傳出宜蘭電池產線明年一月七日起至二月四日止工廠生產線停工，期間員工強制特休，若年假不夠用，採取預支方式處...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。