輝達傳進軍機器人領域 法人看好上銀等供應鏈受惠
近期傳出輝達（NVIDIA）於台灣尋找機器人之供應鏈，國內大型法人機構認為，若傳言屬實，將以智慧工廠等工業機器人的供應鏈為優先，人形機器人的部分，在輝達尚未發表相關產品及計劃下，目前應處於相當早期研發的階段，而目前輝達仍以軟體及平台的提供者為主。
分析師指出，若輝達將進軍機器人市場，在台股供應鏈方面，包括諧波減速機的盟立（2464）子公司盟英、上銀（2049），行星減速機的台灣精銳（4583）、宇隆（2233），線性馬達的直得（1597）、大銀微系統（4576）等。
此外，在自動化產業中，上銀方面，由於線軌、滾珠螺桿需求明年有望回溫，半導體相關產品包括EFEM、Scara機器人等則將受惠於半導體擴廠，公司在明年也陸續將推出工業機器人及人型機器人相關component產品，有望受惠於未來的機器人趨勢。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 LINE免費貼圖6款！這款「不可瑟瑟」免任務用半年 卡娜赫拉慶耶誕新年
📢 AirPods 4主動式降噪款開箱！實測噪音消滅驚豔 佩戴貼合度、音質再進化
📢 蘋果史上最薄！iPhone 17 Air僅6.25mm厚度 但藏1隱憂被當「中階手機」
📢 《軒轅劍參》Switch完全版開箱！典藏畫冊勾出老粉絲情懷 妮可Q版外露
📢 石頭G20S Ultra掃拖機器人開箱！7.98cm超薄機身鑽低矮區 星陣導航輕鬆過障礙賽
📢 果粉超愛「關iPhone APP保持順暢省電」！專家搖頭：手機電池壽命更慘
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言