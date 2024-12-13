輝達傳進軍機器人領域 法人看好上銀等供應鏈受惠

近期傳出輝達（NVIDIA）於台灣尋找機器人之供應鏈，國內大型法人機構認為，若傳言屬實，將以智慧工廠等工業機器人的供應鏈為優先，人形機器人的部分，在輝達尚未發表相關產品及計劃下，目前應處於相當早期研發的階段，而目前輝達仍以軟體及平台的提供者為主。

分析師指出，若輝達將進軍機器人市場，在台股供應鏈方面，包括諧波減速機的盟立（2464）子公司盟英、上銀（2049），行星減速機的台灣精銳（4583）、宇隆（2233），線性馬達的直得（1597）、大銀微系統（4576）等。

此外，在自動化產業中，上銀方面，由於線軌、滾珠螺桿需求明年有望回溫，半導體相關產品包括EFEM、Scara機器人等則將受惠於半導體擴廠，公司在明年也陸續將推出工業機器人及人型機器人相關component產品，有望受惠於未來的機器人趨勢。