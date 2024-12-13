和碩淨零目標獲SBTi認證 加速供應鏈低碳轉型
代工廠和碩今天宣布淨零目標正式通過科學基礎減量目標倡議組織（SBTi）的審查，成為國際減碳標準認可企業之一，同時積極推動供應鏈加速低碳轉型步伐。
和碩發布新聞稿表示，低碳轉型不僅是企業回應氣候變遷與全球永續需求的重要責任，更是創造競爭優勢的關鍵策略，未來將繼續投注資源於節能減碳方面，並攜手供應鏈廠商共同為全球永續發展及減緩氣候變遷貢獻力量。
為響應聯合國「巴黎協定」及各國淨零排放目標，和碩於2022年宣告加入SBTi，依循控制全球氣溫升1.5°C的情境制定節能減碳目標，於今年11月獲得批准，具體目標包含2030年相較於2021年，範疇一及範疇二絕對溫室氣體排放量降低42%，同時範疇三絕對溫室氣體排放量降低25%，並承諾2050年實現淨零排放。
從2023年開始，和碩攜手國內30家主要供應商推動低碳轉型，協助供應鏈廠商提升碳盤查與減碳能力，預計2年可減碳約1萬5000噸，加速整體供應鏈的低碳轉型步伐。
此外，和碩將擴大與全球主要供應商合作，規劃於今年12月底舉辦供應鏈低碳轉型誓師大會，屆時將邀請主要供應商、合作廠商與專業顧問參與，分享減碳實踐成果與未來計畫，希望透過和碩與供應鏈之間的合作，全面邁向實現範疇三的減碳目標。
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