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斥資近百億 台達組氫能國家隊

聯合報／ 記者劉芳妙／台南報導

台達電子昨天宣布將於明年起五年內，斥資三億美元（約台幣九十七億元）攜手台電、中鋼及中油等組建氫能國家隊。台達董事長鄭平昨說，邁向淨零碳排已是國際共識及政策推動方向，而氫能提供關鍵的減碳路徑，台達領投氫能產業，逐年擴大投資，助力台灣氫能技術創新，並串聯氫能產業鏈。

台達昨天啟用位於南科的全台首座百萬瓦（ＭＷ）級水電解製氫與氫燃料電池測試平台—台達淨零科學實驗室，宣示台達電正式揮軍氫能領域，未來業務涵蓋製氫及燃料電池技術在零組件及系統的測試驗證，實現氫能本土供應鏈目標，預計二○二六年小量試產，估計每年燃料電池產能可達十ＭＷ、固態氧化物水電解製氫（ＳＯＥＣ）一年可達卅ＭＷ。

鄭平表示，氫能源低碳排放的特性，非常適合應用於交通、工業製造、長期儲能、低碳燃料及分散式電網等場景。

台達電 氫能源

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