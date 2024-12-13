中美晶電池廠 員工強制特休

太陽能大廠中美晶傳出宜蘭電池產線明年一月七日起至二月四日止工廠生產線停工，期間員工強制特休，若年假不夠用，採取預支方式處理；若春節後訂單量仍不足支撐維持整月生產線，休假的人將以半薪計算，同時要求一定職級以上人員減薪，希望能共體時艱。

中美晶此舉是太陽能產業近六年罕見有廠商因不敵訂單銳減、能見度降低，採取部分產線停工，且要求員先預支特休方式度過景氣低迷，原因除了受到進口模組大量登台競爭，另一關鍵因素即太陽能案場開發，遭遇土地變更不少強大阻力，導致大型地面型太陽能光電案場進展延宕，太陽能裝置作業嚴重落後。

中美晶集團發言人李崇偉昨天表示，中美晶宜蘭廠電池產線與員工達成協議，明年元月先停工一個月，因為進口模組大量登台，導致台廠訂單急凍，儘管公司積極開展綠能專案和外銷市場，訂單仍冷清，為考量現今太陽能電池的稼動率實在太低，因此與生產電池產線的宜蘭廠員工協調，達成明年一月先停工一個月，有特休的員工先支用特休假，不足部分再以預支方式預扣，希望能共體時艱，度過難關。

李崇偉呼籲政府重視進口模組大舉湧進台灣對太陽能產業的衝擊。但他也說，由於太陽能營收占中美晶集團營收僅百分之五至六，且停工僅針對電池產線，其餘包括竹南廠的綠電項目均未受影響，估計影響有限，但基於業務關係，公司暫不公布因停工預支特休有多少位員工及實際影響的營收金額。

勞動部官員表示，強迫要求員工休特休、強迫加班換補休，或強迫休特休、預支特休，都是違反勞基法，勞動部一定會查處，屬實將重罰，可罰兩萬至一百萬元。

一位重量級太陽能上市公司負責人說，政府雖給予國產太陽能模組可享國家標準自願性標章（ＶＰＣ）百分之六溢價優勢，卻同時開放業者可採用進口模組，案場開發計畫因土地變因案卡關，電廠開發商顧及投資報酬率，會優先考慮進口模組，但其中不乏大陸模組透過洗產地登台，業者同時背負未來維修不易的潛在風險，若政府有完整產業政策，國產業者不會淪為被進口模組打趴而被迫停產的地步。

經濟部回應，中國大陸製造模組禁止進口台灣，政府也會調查是否有洗產地的情形。截至十一月底，尚無確切查到有洗產地的案件。