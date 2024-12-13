快訊

大雨特報 明起冷氣團全台都很冷 下周一高山有降雪機率

聽新聞
0:00 / 0:00

中美晶電池廠 員工強制特休

聯合報／ 記者簡永祥陳儷方江睿智／台北報導

太陽能大廠中美晶傳出宜蘭電池產線明年一月七日起至二月四日止工廠生產線停工，期間員工強制特休，若年假不夠用，採取預支方式處理；若春節後訂單量仍不足支撐維持整月生產線，休假的人將以半薪計算，同時要求一定職級以上人員減薪，希望能共體時艱。

中美晶此舉是太陽能產業近六年罕見有廠商因不敵訂單銳減、能見度降低，採取部分產線停工，且要求員先預支特休方式度過景氣低迷，原因除了受到進口模組大量登台競爭，另一關鍵因素即太陽能案場開發，遭遇土地變更不少強大阻力，導致大型地面型太陽能光電案場進展延宕，太陽能裝置作業嚴重落後。

中美晶集團發言人李崇偉昨天表示，中美晶宜蘭廠電池產線與員工達成協議，明年元月先停工一個月，因為進口模組大量登台，導致台廠訂單急凍，儘管公司積極開展綠能專案和外銷市場，訂單仍冷清，為考量現今太陽能電池的稼動率實在太低，因此與生產電池產線的宜蘭廠員工協調，達成明年一月先停工一個月，有特休的員工先支用特休假，不足部分再以預支方式預扣，希望能共體時艱，度過難關。

李崇偉呼籲政府重視進口模組大舉湧進台灣對太陽能產業的衝擊。但他也說，由於太陽能營收占中美晶集團營收僅百分之五至六，且停工僅針對電池產線，其餘包括竹南廠的綠電項目均未受影響，估計影響有限，但基於業務關係，公司暫不公布因停工預支特休有多少位員工及實際影響的營收金額。

勞動部官員表示，強迫要求員工休特休、強迫加班換補休，或強迫休特休、預支特休，都是違反勞基法，勞動部一定會查處，屬實將重罰，可罰兩萬至一百萬元。

一位重量級太陽能上市公司負責人說，政府雖給予國產太陽能模組可享國家標準自願性標章（ＶＰＣ）百分之六溢價優勢，卻同時開放業者可採用進口模組，案場開發計畫因土地變因案卡關，電廠開發商顧及投資報酬率，會優先考慮進口模組，但其中不乏大陸模組透過洗產地登台，業者同時背負未來維修不易的潛在風險，若政府有完整產業政策，國產業者不會淪為被進口模組打趴而被迫停產的地步。

經濟部回應，中國大陸製造模組禁止進口台灣，政府也會調查是否有洗產地的情形。截至十一月底，尚無確切查到有洗產地的案件。

中美晶 太陽能產業 太陽能電池

延伸閱讀

不敵進口模組衝擊！中美晶電池產線明年元月停工 員工預支一個月特休

瑞典電池商Northvolt破產 竟影響Porsche電動車上市時程！

玩家拆解《漫威爭鋒》角色3D模組！細節滿滿網大讚

又到年底…她好奇辦公室誰會離職？網：頻繁請假、心情很好的那位

相關新聞

蘋果攜手博通開發自研AI晶片 台積3奈米迎大單

外媒報導，蘋果有意投入自研AI晶片，攜手博通共同開發，以台積電3奈米製程生產，2026年量產。蘋果正擴大AI生態系，衝刺...

蘋果升級AI 鴻海、廣達沾光…法人看好有助完備生態系

蘋果11日宣布最新作業系統整合ChatGPT，iPhone、Mac電腦、iPad等硬體AI功能大升級，法人看好有助完備蘋...

台達電砸百億 組氫能國家隊…百萬瓦電池測試平台啟用

台達電昨（12）日宣布，將於明年起五年內斥資3億美元（約新台幣百億元），攜手台電、中鋼及中油等組建氫能國家隊。台達電董座...

斥資近百億 台達組氫能國家隊

台達電子昨天宣布將於明年起五年內，斥資三億美元（約台幣九十七億元）攜手台電、中鋼及中油等組建氫能國家隊。台達董事長鄭平昨...

中美晶電池廠 員工強制特休

太陽能大廠中美晶傳出宜蘭電池產線明年一月七日起至二月四日止工廠生產線停工，期間員工強制特休，若年假不夠用，採取預支方式處...

Google推新模型 槓OpenAI

蘋果攜手OpenAI擴大AI生態圈，Google全力備戰，11日宣布推出新一代、也是Google迄今功能最強大的生成式A...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。