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台積設廠效應 去年赴美工作人數 創高

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導
台積電亞利桑納州廠。聯合報系資料庫
台積電亞利桑納州廠。聯合報系資料庫

主計總處昨（12）日公布去年國人赴海外工作人數統計，其中因台積電（2330）赴美設廠，去年前往美國工作者12.8萬人，創史上新高；而赴中國大陸工作的國人回升至21.7萬人，仍居各國之冠，但占比降至35%、歷年最低。

主計總處統計，隨疫情影響持續弱化，去年赴海外工作人數攀升至62.1萬人，年增31.1%，創近四年新高，但仍未回復到疫情前高峰73.9萬人。其中赴美工作者12.8萬人、創新高，主計總處國勢普查處副處長譚文玲指出，美國工作簽證一向不容易取得，但近年隨台積電等廠商赴美設廠，工程師、高階幹部陸續赴美，使去年赴美工作人數創高，比疫情前9至10萬人更多。

去年前往中國大陸（含港澳）工作人數回升至21.7萬人，仍居各國之冠，但僅疫情前40萬人的一半，且占比持續降到35%歷年最低，較2011年占比62.2%高峰大幅滑落。譚文玲說，美中貿易戰、供應鏈重組，大陸景氣趨緩等，都導致國人赴陸就業人數不若以往。

去年赴日、韓工作人數增加2.8萬人，達6.8萬人，年增68.5%，則是成長最快，除與台積電赴日本熊本設廠有關外，多少和國人喜愛日韓文化也有關係。

譚文玲表示，美國新總統川普即將上任，關稅政策牽動廠商布局，也將影響國人赴海外工作情形。不過預估國人赴海外工作人數將持續回升，只是何時回復到疫前水準仍待觀察。

主計總處統計，2009年統計國人赴海外工作人數以來，由66.2萬人一路到2019年達到73.9萬人最高峰，但2020年因美中貿易與科技爭端，供應鏈重組及疫情影響跨境移動等效應，赴海外工作人數驟降，2021年降至31.9萬人低點；後隨疫情影響弱化，2022年及2023年人數持續增加，惟仍未回復疫情前水準，2022年增加15.4萬人到47.3萬人，2023年再增14.8萬人到62.1萬人，但仍未回復疫情前水準。

2023年赴海外工作者中，男性32.5萬、52.3%，女性29.6萬、47.7%；按年齡層觀察，30~49歲者31.6萬、50.9%，50歲以上者19.7萬、31.8%；按教育程度別觀察，大專及以上者49.2萬，占近八成。

台積電 疫情

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