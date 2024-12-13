台達電十年磨一劍 打造新引擎

台達電（2308）董事長鄭平昨（12）日表示，氫能和核融合是能源界的兩大聖杯，台達電投入新事業發展都有十年的長期規劃，這次揮軍氫能源應用，搭配微電網需求正開始蓬勃發展，希望台達電串聯本土供應鏈，五年內可以將電池堆、系統產品供應至全球，如同電動車「十年磨一劍」，成為下一個新成長引擎。

鄭平透露，台達電內部已針對氫能源議題討論很多年，兩年多前與中鋼建立聯合實驗室，今年初與燃料電池發電及水電解製氫技術領先的英國上市公司Ceres Power Holdings plc子公司Ceres Power Limited簽約，取得氫能源電池堆技術移轉及授權，進軍氫能市場。

隨歐美陸續推出氫能源政策，台達電近年聚焦綠能、微電網、儲能、電動車充電解決方案等基礎設施布局，超前部署。能源基礎設施是台達電三大事業群之一。

鄭平表示，他2009年從中國大陸回到台灣，接任台達電電源事業群總經理，當時台達電已有做燃料電池，而基礎能源設施自2017年至今，都在做二次能源，配合電力轉換系統、能源管理及儲能，在區域電網架構下，分散式發電及區域電網需求及調節是很大的議題。

氫燃料電池具供電穩定、高效率優點，除能完善微電網及分散式電網建置，並降低大規模斷電風險，是達成區域電網平衡很好的方式。