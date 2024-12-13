快訊

大雨特報 明起冷氣團全台都很冷 下周一高山有降雪機率

台達電十年磨一劍 打造新引擎

經濟日報／ 記者劉芳妙／台南報導

台達電（2308）董事長鄭平昨（12）日表示，氫能和核融合是能源界的兩大聖杯，台達電投入新事業發展都有十年的長期規劃，這次揮軍氫能源應用，搭配微電網需求正開始蓬勃發展，希望台達電串聯本土供應鏈，五年內可以將電池堆、系統產品供應至全球，如同電動車「十年磨一劍」，成為下一個新成長引擎。

鄭平透露，台達電內部已針對氫能源議題討論很多年，兩年多前與中鋼建立聯合實驗室，今年初與燃料電池發電及水電解製氫技術領先的英國上市公司Ceres Power Holdings plc子公司Ceres Power Limited簽約，取得氫能源電池堆技術移轉及授權，進軍氫能市場。

隨歐美陸續推出氫能源政策，台達電近年聚焦綠能、微電網、儲能、電動車充電解決方案等基礎設施布局，超前部署。能源基礎設施是台達電三大事業群之一。

鄭平表示，他2009年從中國大陸回到台灣，接任台達電電源事業群總經理，當時台達電已有做燃料電池，而基礎能源設施自2017年至今，都在做二次能源，配合電力轉換系統、能源管理及儲能，在區域電網架構下，分散式發電及區域電網需求及調節是很大的議題。

氫燃料電池具供電穩定、高效率優點，除能完善微電網及分散式電網建置，並降低大規模斷電風險，是達成區域電網平衡很好的方式。

台達電 氫能源

延伸閱讀

台達電品牌價值 寫新猷

台達電寫最強11月

全民權證／台達電 二檔放閃

00922勝過006208、0050？專家「成分股受惠生醫政策利多」：趁價低快布局

相關新聞

蘋果攜手博通開發自研AI晶片 台積3奈米迎大單

外媒報導，蘋果有意投入自研AI晶片，攜手博通共同開發，以台積電3奈米製程生產，2026年量產。蘋果正擴大AI生態系，衝刺...

蘋果升級AI 鴻海、廣達沾光…法人看好有助完備生態系

蘋果11日宣布最新作業系統整合ChatGPT，iPhone、Mac電腦、iPad等硬體AI功能大升級，法人看好有助完備蘋...

台達電砸百億 組氫能國家隊…百萬瓦電池測試平台啟用

台達電昨（12）日宣布，將於明年起五年內斥資3億美元（約新台幣百億元），攜手台電、中鋼及中油等組建氫能國家隊。台達電董座...

斥資近百億 台達組氫能國家隊

台達電子昨天宣布將於明年起五年內，斥資三億美元（約台幣九十七億元）攜手台電、中鋼及中油等組建氫能國家隊。台達董事長鄭平昨...

中美晶電池廠 員工強制特休

太陽能大廠中美晶傳出宜蘭電池產線明年一月七日起至二月四日止工廠生產線停工，期間員工強制特休，若年假不夠用，採取預支方式處...

Google推新模型 槓OpenAI

蘋果攜手OpenAI擴大AI生態圈，Google全力備戰，11日宣布推出新一代、也是Google迄今功能最強大的生成式A...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。