台達電砸百億 組氫能國家隊…百萬瓦電池測試平台啟用

台達電（2308）昨（12）日宣布，將於明年起五年內斥資3億美元（約新台幣百億元），攜手台電、中鋼及中油等組建氫能國家隊。台達電董座鄭平表示，集團領頭氫能產業，並串聯相關產業鏈。打造本土材料供應鏈，強化全球競爭優勢。

台達電昨天啟用位於南科的全台首座百萬瓦（MW）級水電解製氫與氫燃料電池測試平台「台達淨零科學實驗室」，宣示集團揮軍氫能領域。鄭平強調，邁向淨零碳排已是國際共識及政策推動方向，氫能提供關鍵減碳路徑，台達電會逐年擴大投資，助力台灣氫能技術創新。

台達電規劃，未來業務涵蓋製氫及燃料電池技術在零組件及系統的測試驗證，實現氫能本土供應鏈目標，預計2026年小量試產，估計每年燃料電池產能可達10MW、固態氧化物水電解製氫（SOEC）一年可達30MW。

據估計，實驗室完成，台達電已在氫能發展投入7,000萬美元，後續量產五年內，擬再投入3億美元。

鄭平表示，氫能源低碳排放特性，非常適合應用於交通、工業製造、長期儲能、低碳燃料及分散式電網等場景，台達電投入研發的固態氧化物燃料電池（SOFC）技術，已經參與微電網測試，結合再生能源、儲能設備和電力管理系統，協助客戶打造低碳高效的分散式電網應用及能源管理解決方案。

同時，固態氧化物水電解製氫技術，可結合工業製程熱回收，以水蒸氣生成的氫氣應用在不同製程，結合工業製程的廢熱回收，用於產生水蒸氣，生成氫氣可應用於鋼鐵業、製氨和合成燃料等產業，作為減少碳排放的重要替代能源。

台達電將攜手台電、中鋼及中油等組建氫能國家隊，並助力相關夥伴達到碳中和目標。分工上，中鋼集團負責回收、結合中鋼、鑫科、鋇泰、漢泰、百德的技術，中鋼、鑫科、鋇泰的材料，台達、百德負責製造、中鋼集團集成，應用於中鋼、中油及台電等場景。

以中鋼為例，二氧化碳年排放量約1,900萬噸，為達淨零目標，預計2030年需要4.2萬噸氫氣、2050年大增至24萬噸氫氣才能達成碳中和，中鋼將是台達電發展氫能源重要夥伴，台達電將在中鋼內部工廠建立概念驗證（POC）產線。

鄭平強調，台達電結合電力電子、控制、散熱等關鍵技術，開發完整的固態氧化物燃料電池（SOFC）及水電解製氫系統（SOEC），透過與台灣數十家堅強的產業夥伴攜手合作，逐步推動材料的本土化，從製氫電源、電池堆到系統整合技術開發，未來除了電池材料本土化外，台達電除了可生產銷售燃料電池外，也可提供解決方案給客戶。