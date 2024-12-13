聯發科新5G晶片 權王操刀

聯發科（2454）5G旗艦晶片「天璣9400」打出好聲勢後，市場傳出該公司乘勝追擊，將進一步推出高階定位的「天璣8400」晶片，採台積電4奈米生產，為台積電先進製程接單再添動能。

據悉，中國大陸手機品牌紅米的Turbo 4將搭載天璣8400，成為首發機種，本月23日發表，有機會再掀一波拉貨潮，為台積電先進製程業績再添動力。對於上述市場消息，聯發科不予評論。

陸媒報導，天璣8400以台積電4奈米製程打造，採用安謀（Arm）Cortex-A725全大核架構，CPU最高頻率在3 GHz以上，將搭載於紅米Turbo 4機種。該系列前一代的Turbo 3機種搭配高通以4奈米製程生產的「驍龍8s GEN 3」晶片。