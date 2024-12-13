聯發科新5G晶片 權王操刀
聯發科（2454）5G旗艦晶片「天璣9400」打出好聲勢後，市場傳出該公司乘勝追擊，將進一步推出高階定位的「天璣8400」晶片，採台積電4奈米生產，為台積電先進製程接單再添動能。
據悉，中國大陸手機品牌紅米的Turbo 4將搭載天璣8400，成為首發機種，本月23日發表，有機會再掀一波拉貨潮，為台積電先進製程業績再添動力。對於上述市場消息，聯發科不予評論。
陸媒報導，天璣8400以台積電4奈米製程打造，採用安謀（Arm）Cortex-A725全大核架構，CPU最高頻率在3 GHz以上，將搭載於紅米Turbo 4機種。該系列前一代的Turbo 3機種搭配高通以4奈米製程生產的「驍龍8s GEN 3」晶片。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 LINE免費貼圖6款！這款「不可瑟瑟」免任務用半年 卡娜赫拉慶耶誕新年
📢 AirPods 4主動式降噪款開箱！實測噪音消滅驚豔 佩戴貼合度、音質再進化
📢 蘋果史上最薄！iPhone 17 Air僅6.25mm厚度 但藏1隱憂被當「中階手機」
📢 《軒轅劍參》Switch完全版開箱！典藏畫冊勾出老粉絲情懷 妮可Q版外露
📢 石頭G20S Ultra掃拖機器人開箱！7.98cm超薄機身鑽低矮區 星陣導航輕鬆過障礙賽
📢 果粉超愛「關iPhone APP保持順暢省電」！專家搖頭：手機電池壽命更慘
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言